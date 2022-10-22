İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de







Yüzde 100 faiz indirimine ek limit yükseltildi







Kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya çıktı

Ziraat Bankası’ndan kredi hamlesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin yeni sayısında Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince, Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik yapıldı. Kararda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan faizsiz kredi desteğinde faiz indirimi yapılacağı açıklandı.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan faizsiz kredi ve hibe desteklerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni bitiren, başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, projeleri KOSGEB tarafından onaylanması halinde 300 bin TL’ye kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanabilecek.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı öncesinde, 30 yaşını aşmamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyordu. Yeni karar ile bu limit 300 bin TL’ye yükseltildi. Krediden yararlanacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 kez faiz indirimli kredi imkanı sunulacak ve geri ödemesi süren faiz indirimli kredi hesap sayısı en fazla üç olabilecek. KOSGEB faiz indirimi ve kredi limiti kararı 11 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlar, onaylanmış projelerini Halkbank’a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indiriminden faydalanabilecek ve 300 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.Halkbank’ın yanı sıra Ziraat Bankası tarafından kullandırılan kredilerde de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda, geleneksel bitkisel üretim konusunda 200 bin TL’ye kadar kullandırılan yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacağı açıklandı. Daha önce Ziraat Bankası tarafından kullandırılan faizsiz KOSGEB kredilerinde 100 bin TL’ye kadar limit belirlenmişti. Yeni karar ile bu limit 200 bin liraya yükseltildi.