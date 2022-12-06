İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL toplamışlar..







MAĞDURLARIN ÇOĞU KAMU GÖREVLİSİ







VURGUNU YAPIP KAÇTILAR

DOLANDIRILAN YALNIZCA 25 KİŞİ DEĞİL





İki farklı şehirde görev yapan iki kardeşin, kamu bankası çalışanlarının da dahil olduğu bir ‘saadet zinciri’ vurgunu yaptığı ortaya çıktı. Mağdurların toplamda 300 milyon lirayı bulan dolandırdığı öğrenildi. Samsun ve Konya'da çalışan iki kardeş, yurt dışı borsalarda yazılım üretip aynı zamanda temettü dağıtma vaadiyle birçok kişiyi kandırdı. Samsun Barosu'na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, 25 mağdurun şikayetinin ilk bölümünü Samsung Başsavcılığı'na iletti. Bu konuda Cumhuriyet savcısı tarafından 2022/41594 sayılı karma soruşturma açıldı.Saadet zinciri mağdurlarının çoğunun kamu görevlisi olduğu olayda şüpheli E.P. ve E.P. kardeşlerin aralarında kamu bankasında çalışan kardeşlerin annesi ve kocasının da bulunduğu öne sürüldü ve vurgunda 300 bin Tl toplandığı öne sürüldü. Avukat Berivan Yaralı, söz konusu zanlıların yakalanıp cezalandırılması için elinden geleni yapacağını ifade etti.Av. Berivan Yaralı, zanlıların daha fazla kişiye ulaşmak için düzenli ödemeler yaptığını açıklarken yaklaşık 1,5 yıl önce Konya kaynaklı 2 kardeş tarafından başlatılan bu projede hem Konya'dan hem de Samsun'dan çok fazla insanı mağdur ettiğini söyledi. Zanlılardan bir tanesinin Samsun'da yaşayan ağabeyi ile güven ilişkisine dayalı olarak pek çok kişi işin içine girdiğini belirten AV. Yaralı, Yurt dışından borsada oynadığını ve kardeşinin Konya'da yazılımcı olduğunu, yazılım tasarlayıp ABD borsasına kiraladığını ve bundan çok para kazandığını söyleyerek sistemi 1,5 yıl işleteceklerini ve vatandaşa yatırdıklarını (ayda yaklaşık %8-10) ödeyeceklerini taahhüt ettiklerini anlattı. Yaralı konuşmasında zanlıların her şeyden ettiklerini de dile getirdi.Tüm bu olanların ardından "daha fazla para yatır ve daha fazla kazan" vaadiyle birçok kişiyi mağdur ettiklerini söyleyen Av. Berivan Yaralı şöyle devam etti: "Şu anda 25 kişiden yazılı başvuru aldık. Sayı çok daha yüksek olduğu biliniyor. Ekim ayında son bir vurgun yaparak kaçtıkları söyleniyor. Zanlıların birileri tarafından saklandığı öne sürülüyor. Benimle iletişime geçen 25 kişi ile birlikte Samsun Merkez Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu konu hakkında soruşturma başlatıldı. Faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyorum” 300 milyon TL vurgun yapıldığını söyleyen Berivan Yaralı şunları da söyledi: Bu sistem, daha önce tartışılan saadet zinciri temasına benzer. Şüpheliler, denizaşırı şirketlere dolar yatırarak ve vatandaşlara ödeme yapmak için parayı TL'ye çevirme sözü vererek, sofistike dolandırıcılığa başvuruyor. Önce 25 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yeni başvurular gelmeye başladı. Firar eden zanlıya ulaşılamadığı için suç duyurularının sayısı artıyor. Zanlının İstanbul'da olduğunu duyduk."