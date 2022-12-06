GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 15:02

İki kardeşten 'saadet zinciri' vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL toplamışlar..

Vatandaşları kolay para kazanma yöntemiyle kandıran iki dolandırıcı kardeş, 300 milyon dolarlık ‘saadet zinciri’ dolandırıcılığı ile 300 bin TL dolandırarak ortadan kayboldu. Olaya ilişkin geniş çapta soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 15:02
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL toplamışlar..


İki farklı şehirde görev yapan iki kardeşin, kamu bankası çalışanlarının da dahil olduğu bir ‘saadet zinciri’ vurgunu yaptığı ortaya çıktı. Mağdurların toplamda 300 milyon lirayı bulan dolandırdığı öğrenildi.

Samsun ve Konya'da çalışan iki kardeş, yurt dışı borsalarda yazılım üretip aynı zamanda temettü dağıtma vaadiyle birçok kişiyi kandırdı. Samsun Barosu'na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, 25 mağdurun şikayetinin ilk bölümünü Samsung Başsavcılığı'na iletti. Bu konuda Cumhuriyet savcısı tarafından 2022/41594 sayılı karma soruşturma açıldı.

MAĞDURLARIN ÇOĞU KAMU GÖREVLİSİ



Saadet zinciri mağdurlarının çoğunun kamu görevlisi olduğu olayda şüpheli E.P. ve E.P. kardeşlerin aralarında kamu bankasında çalışan kardeşlerin annesi ve kocasının da bulunduğu öne sürüldü ve vurgunda 300 bin Tl toplandığı öne sürüldü. Avukat Berivan Yaralı, söz konusu zanlıların yakalanıp cezalandırılması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu

VURGUNU YAPIP KAÇTILAR

Av. Berivan Yaralı, zanlıların daha fazla kişiye ulaşmak için düzenli ödemeler yaptığını açıklarken yaklaşık 1,5 yıl önce Konya kaynaklı 2 kardeş tarafından başlatılan bu projede hem Konya'dan hem de Samsun'dan çok fazla insanı mağdur ettiğini söyledi. Zanlılardan bir tanesinin Samsun'da yaşayan ağabeyi ile güven ilişkisine dayalı olarak pek çok kişi işin içine girdiğini belirten AV. Yaralı, Yurt dışından borsada oynadığını ve kardeşinin Konya'da yazılımcı olduğunu, yazılım tasarlayıp ABD borsasına kiraladığını ve bundan çok para kazandığını söyleyerek sistemi 1,5 yıl işleteceklerini ve vatandaşa yatırdıklarını (ayda yaklaşık %8-10) ödeyeceklerini taahhüt ettiklerini anlattı. Yaralı konuşmasında zanlıların her şeyden ettiklerini de dile getirdi.

DOLANDIRILAN YALNIZCA 25 KİŞİ DEĞİL

İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu

Tüm bu olanların ardından "daha fazla para yatır ve daha fazla kazan" vaadiyle birçok kişiyi mağdur ettiklerini söyleyen Av. Berivan Yaralı şöyle devam etti:

"Şu anda 25 kişiden yazılı başvuru aldık. Sayı çok daha yüksek olduğu biliniyor. Ekim ayında son bir vurgun yaparak kaçtıkları söyleniyor. Zanlıların birileri tarafından saklandığı öne sürülüyor. Benimle iletişime geçen 25 kişi ile birlikte Samsun Merkez Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu konu hakkında soruşturma başlatıldı. Faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyorum”

300 milyon TL vurgun yapıldığını söyleyen Berivan Yaralı şunları da söyledi: Bu sistem, daha önce tartışılan saadet zinciri temasına benzer. Şüpheliler, denizaşırı şirketlere dolar yatırarak ve vatandaşlara ödeme yapmak için parayı TL'ye çevirme sözü vererek, sofistike dolandırıcılığa başvuruyor. Önce 25 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yeni başvurular gelmeye başladı. Firar eden zanlıya ulaşılamadığı için suç duyurularının sayısı artıyor. Zanlının İstanbul'da olduğunu duyduk."

Son Haberler
Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...
Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı:...
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz...
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı!
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu,...
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği...
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a gözdağı: 'Rüzgar eken fırtına biçer!'
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a...
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan, toplantı için geri sayımı başlattı!
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan,...
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak! Kadrolar belirlendi: Karar Resmi Gazete'de..
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak!...
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık sohbet içinde gözükecek..
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık...
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat...
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında
Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil baştan!
Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil...