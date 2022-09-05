İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı













Kaza, saat 17.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Derin Boğaz Ağzı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. hakimiyetindeki 57 ABB 334 plakasına sahip otomobille kale burcu kenarındaki virajı dönmek istediği sırada karşı şeritten gelen Hamdi O. hâkimiyetindeki 57 KD 253 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve dönmeye başlayan Ahmet Y.'nin aracı, o esnada yolun kenarında bulunan iki genç kızdan birine çarptı. Çevredekiler tarafından genç kız, ilkyardım yapılmasının ardından olay mahaline sevk edilen sağlık personelince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayı gören ve genç kıza ilkyardımda bulunan Osman Erbaş, “Araç Sinop istikametinden Hamsi yokuşu istikametine giderken kale burcunun köşesindeki virajı alamadı, öndeki arabaya çarptı. Çarpınca dönmeye başladı, dönme esnasında da burada yaya yürüyen iki kızdan birine çarptı. Dönmesi durmadı, yol kenarındaki direklere çarparak durdu. Olaya şahit olduğumuz için destek olmak adına durdum, müdahale etmek için hanımefendinin yanına gittik. Allah'a şükür bir şeyi yok” diyerek konuşmasını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.