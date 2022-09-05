YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:01

İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürüklenen otomobil yol kenarındaki genç kıza çarparak yaraladı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 18:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen genç kız yaralandı


Kaza, saat 17.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Derin Boğaz Ağzı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. hakimiyetindeki 57 ABB 334 plakasına sahip otomobille kale burcu kenarındaki virajı dönmek istediği sırada karşı şeritten gelen Hamdi O. hâkimiyetindeki 57 KD 253 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve dönmeye başlayan Ahmet Y.'nin aracı, o esnada yolun kenarında bulunan iki genç kızdan birine çarptı. Çevredekiler tarafından genç kız, ilkyardım yapılmasının ardından olay mahaline sevk edilen sağlık personelince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayı gören ve genç kıza ilkyardımda bulunan Osman Erbaş, “Araç Sinop istikametinden Hamsi yokuşu istikametine giderken kale burcunun köşesindeki virajı alamadı, öndeki arabaya çarptı. Çarpınca dönmeye başladı, dönme esnasında da burada yaya yürüyen iki kızdan birine çarptı. Dönmesi durmadı, yol kenarındaki direklere çarparak durdu. Olaya şahit olduğumuz için destek olmak adına durdum, müdahale etmek için hanımefendinin yanına gittik. Allah'a şükür bir şeyi yok” diyerek konuşmasını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Çocukların dikkati hayat kurtardı
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!