İki otomobilin yarışı kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı













Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.'nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.'nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu öne sürülen E.O.'nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Görgü tanıkları E.O.'nun bir başka otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını öne sürdü. Kaza konusu ile ilgili geniş çaplı soruşturma süreci başladı.