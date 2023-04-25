





OPTİK İLLÜZYONDAKİ ÜÇ FARKI BULUN







İki resim arasında 3 fark var! Yarım saat bakan bulamadı: Zekanızı kanıtlamak için 15 saniyeniz var! Süreniz 17 saniye. İki resim arasındaki 3 farkı göremeyenler var. Söz konusu optik illüzyonda fotoğraftaki 3 farkı görebiliyor. Hazırsanız başlayın. İşte detaylar...Sosyam mecralarda her gün yeni bir optik illüzyon testi bulunuyor. Git gide yayılan bu test elden ele dolaşıyor. Elden ele dolaşan bu resim, şu günlerde bu test çok fazla konuşuluyor.Paylaştığımız resimde, kardan adam ve etrafın iki tane çocuk var. Bu çocuklar kardan adamı yamaya çalışıyorlar. Fakat görsellerde ufak detaylar var. Görseller aynı olmasına rağmen resimler arasında 3 fark bulunuyor. Bu üç farkı bulmaya çalışacaksınız. İki resime yakın bakarak bu farkları anlamaya çalışacaksınız. Hazırlasanız başlayalım. İşte ayrıntılar... Tam tamına 17 saniyeniz var. Bu süre içerisinde üç farkı gören insanlar oldukça zeki kabul ediliyor. Bu resimler arasında 3 farkı bulabilmek her babayiğidin harcı değil. Bulabilmek için yapmanız gereken resime odaklanmak ve süreyi başlatmak. Bu testler kişiye hem test çözme kabliyeti sağlarken aynı zamanda bilişsel yetenekleri gelişltirerek kişiye avantajlar sağlamaktadır. İşte kişisel gelişime katkı sağlayacak ve analitik düşünme, problem çözme yeteneğini artıracak optik illüzyon testinin cevabı. Yanıtı birazdan sizinle paylaşacağız. İşte o üç fark.... İyi bir gözlem yeteneğiniz var mı bakalım. Bu farklar gözlem yeteneği gelişmiş kişiler tarafından rahatlıkla bulunabiliyor. Farkı bulabilmek ve oyunları çözmek, beyninizin gelişimini ve hafızanızı geliştirmek için bu testler sıklıkla çözülüyor. Konstrasyon gücünüze katkı sağlayacak bu uygulama ile birlikte kendinize inanılmaz kazanımlar kazandırabilirsiniz. Çok küçük bir şey gözüken ancak uzun vadede gözlem yeteneğini geliştiren bu testleri sıklıkla çözmeyi ihmal etmemekte fayda var. 3 2 1 Saniyeler bitti. İşte cevap ve 3 fark