İki ünlü genci o paylaşımları ele verdi! Bu kez fena yakalandılar







AŞK İDDİALARI DEVAM EDİYOR







Sosyal medyanın tanınan isimleri aşk hayatlarıyla da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Peki hangi ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi? İkili aşkı kabul etti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal medyada magazin dünyasının ünlü isimleri ile ilgili aşk iddiaları hız kazandı. Son olarak Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte olduğu konuşulurken Umut Evirgen ve Ayça Ayşin Turan'ın da beraber olduğu konuşulmuştu. Gündeme yeni bir aşk iddiası düştü.Oyuncu Rabia Öztürk ve Youtuber olan sosyal medya fenomeni Delimine'nin sosyal medya hesaplarında aynı yerden fotoğraf paylaşmaları sonrasında takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve ikilinin aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İki isimden de aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama gelmedi.