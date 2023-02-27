MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 16:11

İki ünlü genci o paylaşımları ele verdi! Bu kez fena yakalandılar

Sosyal medya üzerinden tanınan insanların aşk iddiaları merakla takip ediliyor. Peki bu sefer hangi iki ismin aşk yaşadığı konuşuluyor? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
27 Şubat 2023 - 16:11
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İki ünlü genci o paylaşımları ele verdi! Bu kez fena yakalandılar
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Sosyal medyanın tanınan isimleri aşk hayatlarıyla da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Peki hangi ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi? İkili aşkı kabul etti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞK İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada magazin dünyasının ünlü isimleri ile ilgili aşk iddiaları hız kazandı. Son olarak Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte olduğu konuşulurken Umut Evirgen ve Ayça Ayşin Turan'ın da beraber olduğu konuşulmuştu. Gündeme yeni bir aşk iddiası düştü. 



Youtuber Delimine Yeni Aşkı

Oyuncu Rabia Öztürk ve Youtuber olan sosyal medya fenomeni Delimine'nin sosyal medya hesaplarında aynı yerden fotoğraf paylaşmaları sonrasında takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve ikilinin aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İki isimden de aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama gelmedi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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