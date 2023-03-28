MAGAZİN
28 Mart 2023 - 00:15

İki ünlü isim sokak ortasında dudak dudağa basıldı! Biri yeni boşanmış, biri yeni ayrılmıştı: O görüntüler sonrası yer yerinden oynadı!

Ünlü oyuncular Harry Styles ve Olivia Wilde, kısa süre önce ayrılık kararı almış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak Harry, ayrılığı hızla atlattı ve dünya çapındaki Love On Tour turnesi kapsamında Tokyo sokaklarında 31 yaşındaki model ve aktris Emily Ratajkowski'yi öpüşürken görüntülendi. İşte o görüntüler...

MAGAZİN
28 Mart 2023 - 00:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İki ünlü isim sokak ortasında dudak dudağa basıldı! Biri yeni boşanmış, biri yeni ayrılmıştı: O görüntüler sonrası yer yerinden oynadı!
TAKİP ETTAKİP ET


Oyuncu Olivia Wilde ile kısa süre önce ayrılan oyuncu Harry Styles'ın Tokyo sokaklarında Emily Ratajkowski'yi öperken görülmesi sosyal medyayı salladı. Sevgilisinden yeni ayrılan ünlü oyuncunun aşk acısını çabuk atlattığı ve Olivia Wilde'i unuttuğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

harry styles



Ünlü şarkıcı Harry Styles ve yönetmen Olivia Wilde'nin ayrılığı tüm dünyayı şaşırtmıştı. Ancak Harry, aşk acısını hızla atlattı ve şimdilerde 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile birlikte görülüyor. Dailymail'in özel haberine göre, Harry ve Emily, Love On Tour turnesi kapsamında Japonya'da bir araya geldi. Çiftin, Tokyo sokaklarında bir gecede tutku dolu öpücükleri objektiflere yansıdı. Emily, daha önce Sebastian Bear-McClard ile evliydi ve Harry'nin yeni flörtü hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Harry'nin hayranları, ünlü şarkıcının yeni aşkına olan ilgisini merakla takip ediyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ