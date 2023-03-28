İki ünlü isim sokak ortasında dudak dudağa basıldı! Biri yeni boşanmış, biri yeni ayrılmıştı: O görüntüler sonrası yer yerinden oynadı!

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Oyuncu Olivia Wilde ile kısa süre önce ayrılan oyuncu Harry Styles'ın Tokyo sokaklarında Emily Ratajkowski'yi öperken görülmesi sosyal medyayı salladı. Sevgilisinden yeni ayrılan ünlü oyuncunun aşk acısını çabuk atlattığı ve Olivia Wilde'i unuttuğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı.Ünlü şarkıcı Harry Styles ve yönetmen Olivia Wilde'nin ayrılığı tüm dünyayı şaşırtmıştı. Ancak Harry, aşk acısını hızla atlattı ve şimdilerde 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile birlikte görülüyor. Dailymail'in özel haberine göre, Harry ve Emily, Love On Tour turnesi kapsamında Japonya'da bir araya geldi. Çiftin, Tokyo sokaklarında bir gecede tutku dolu öpücükleri objektiflere yansıdı. Emily, daha önce Sebastian Bear-McClard ile evliydi ve Harry'nin yeni flörtü hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı. Harry'nin hayranları, ünlü şarkıcının yeni aşkına olan ilgisini merakla takip ediyor.