İkinci el araba almak için hazırda bekleyenler! Bayramda fiyatlarda damping var: Tarih verildi













PİYASADA HAREKETLENME VAR

İkinci el otomobil piyasası hareketli. İkinci el ürünlere olan talebin arttığını fark eden sektör temsilcileri, yeni bir fiyat trendi açıkladı.İkinci el otomobil pazarındaki talep artmaya devam ediyor. İkinci el otomobil pazarı son 15 günde yüzde 5 büyüdü.Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçimin erkene alındığı 14 Mayıs'a ertelenmesiyle ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, “Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıfır otomobil bulamayan vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin de erken tarihe çekilmesiyle seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el otomobil almak için bizleri arıyor. Fiyatlar yüksek olsa da bu dönemin araç almak için iyi bir dönem. Ayrıca, bu dönemde en çok talep yatırım kaynaklı binek araçlara oluyor. Piyasada ise genelde 350 bin TL ile 500 TL arasında araçlara talep var” ifadelerine yer verdi.Ardeşen, ikinci el pazarının hareketlendiğini belirterek, “Önümüz Ramazan Bayramı bu dönemlerde ikinci el otomobil fiyatlarında hep bir artış yaşanıyor. Ayrıca buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de erkene çekilmesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Vatandaş hem bayram öncesi araç almak istiyor hem de seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünerek şimdiden ihtiyaç için ya da yatırım yapmak için otomobil alıyor. Buda ikinci el otomobil piyasasını 15 gün içinde yüzde 5 arttırdı” dedi.Ardeşen, “Bununla beraber satışlarda devam ediyor. Son 15 gün içerisinde ekstra bir hareketlilik başladı yüzde 5 civarında artış oldu. Aracı sattığımız fakat aynı fiyata alamadığımız dönemlere tekrar giriyoruz. Fiyat olarak en çok 350 bin ile 500 bin TL arasında araçlara daha çok talep var. Şu anda ticari araçlar yerine binek araçlara daha çok alınıyor. Seçimden sonra piyasanın yükseleceğini düşünüyorum. Şu an aslında bayram ve seçimden önce araç almanın tam zamanı diyebiliriz. İkinci el piyasasının yüzde 50’si yatırıma döndü. Diğer yüzde 50’si ise kullanmak için alıyor. Bu dönemde biraz sakin kalmamız gerekiyor. Çünkü fiyatlarda etkili oluyor bu durum. Bir iki seneye kadar sıfır araçların piyasaya girmesi ile fiyatların gerileyeceğini düşünüyorum” ifadelerini ekledi. Öte yandan seçimlere az zaman kalması ve piyasada araç olmamasının da ikinci el pazarı olumsuz etkilediği söyleniyor. Eskişehir galerisinin bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi parti beklerken, bazı galericiler bu yılki seçim sezonu nedeniyle yoğunluk beklemediklerini söylediler