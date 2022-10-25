Renault, Fransa ve İspanya'da faaliyet gösteren ve "Refactory" adı altında hizmet kapsamında ikinci el otomobil satışları için söz konusu modeli Türkiye'ye geitiriyor. Fabrika çıkışlı ikci el otomobillerin geliştirileceği bu modelin ise 2023 yılında tam anlamıyla aktifleşeceği söyleniyor. Daha önce "değerlendirme aşamasındayız" diyen Renault Grubu CEO'su Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıkalamsında operasyonların 2023'te başlayacağını belirterek, "Artık finaldeyiz. Teknolojimize yatırım yapmaya karar verdik.Türkiye'de saniye ibresinin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun yaratacağız. Belki diğer üreticiler bizi taklit eder. Çünkü bu, arabaya ulaşmak için doğru yol olurdu. 10 yıl boyunca sürekli olarak araçlar geliştirip garantiler sunacağız, halkın güveneceği uygun fiyatlı araçlar üreteceğiz” diye konuştu.
GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 00:10
İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra fabrika çıkışlı yenilenmiş otomobil uygulaması başlatılıyor!
Cep telefonları için geliştirilen ikinci el yenilenmiş özelliği şimdi de otomobiller için getirilmeye hazırlanıyor. Otomobiller, tıpkı cep telefonları gibi fabrikada yenilenecek ve satışa öyle çıkarılacak. yenilenmiş otomobillerin garanti süresi ise 2 yıl olacak.
GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 00:10
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