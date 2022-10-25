İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra fabrika çıkışlı yenilenmiş otomobil uygulaması başlatılıyor!













FABRİKA ÇIKIŞLI İKİNCİ EL OTOMOBİL PROJESİ 2023 YILINDA GELİYOR!

Renault, Fransa ve İspanya'da faaliyet gösteren ve "Refactory" adı altında hizmet kapsamında ikinci el otomobil satışları için söz konusu modeli Türkiye'ye geitiriyor. Fabrika çıkışlı ikci el otomobillerin geliştirileceği bu modelin ise 2023 yılında tam anlamıyla aktifleşeceği söyleniyor. Daha önce "değerlendirme aşamasındayız" diyen Renault Grubu CEO'su Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıkalamsında operasyonların 2023'te başlayacağını belirterek, "Artık finaldeyiz. Teknolojimize yatırım yapmaya karar verdik.Türkiye'de saniye ibresinin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun yaratacağız. Belki diğer üreticiler bizi taklit eder. Çünkü bu, arabaya ulaşmak için doğru yol olurdu. 10 yıl boyunca sürekli olarak araçlar geliştirip garantiler sunacağız, halkın güveneceği uygun fiyatlı araçlar üreteceğiz” diye konuştu.Doğu, fabrikadan çıkış iknci el eraç hizmetin ilk detaylarını "Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak" ifadeleriyle paylaştı. Doğu, yenileme merkezinin Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında yer alacağını, araçların ilk 6 yıl süreyle değiştirileceğini, ardından 10 yıla çıkarmayı planladıklarını söylüyor. Aracın motorunun dahil olmak üzere her şeyin yenilenebileceğini aktaran Hakan Doğu, araçların ayrıca 2 yıl garantili olacağını da söyledi. Satışlarda Türkiye'deki Renault bayi ağının da yer alacağını söyleyen MAİS A.Ş. Genel Müdür Berk Çağdaş, “Öncelikle yenilenmiş ikinci el araçlarımızı iştiraklerimiz aracılığıyla alıp satmak istiyoruz” dedi.