İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!













Yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Pandeminin hemen ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş küresel piyasalardaki dalgalanmaları ve ardından da yüksek enflasyonu getirmişti. Yüksek enflasyon sadece ürün gruplarını değil otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemiş ve ortaya çıkan fahiş fiyatlar, satışlarını neredeyse durdurma noktasına getirmişti. Ticaret Bakanlığı, araç alım satımlarında fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için yeni bir düzenleme getirirken, düzenlemede ikinci el araçların satışlarına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirdi.İkinci el otomobillerin satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartının kabulü sonrası düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre ikinci el otomobillerin ilk tescilinin tarihi itibariyle 6 ayı ve 6 bin kilometresi dolmadan satışları gerçekleştirilemeyecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması beklenirken uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatılabileceği ifade edildi.