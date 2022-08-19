Pandeminin hemen ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş küresel piyasalardaki dalgalanmaları ve ardından da yüksek enflasyonu getirmişti. Yüksek enflasyon sadece ürün gruplarını değil otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemiş ve ortaya çıkan fahiş fiyatlar, satışlarını neredeyse durdurma noktasına getirmişti. Ticaret Bakanlığı, araç alım satımlarında fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için yeni bir düzenleme getirirken, düzenlemede ikinci el araçların satışlarına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirdi.
TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:35
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!
İkinci el araçların satışları için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartının Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği bildirildi.
TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:35