TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:35

İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!

İkinci el araçların satışları için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartının Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği bildirildi.

TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!


Pandeminin hemen ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş küresel piyasalardaki dalgalanmaları ve ardından da yüksek enflasyonu getirmişti. Yüksek enflasyon sadece ürün gruplarını değil otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemiş ve ortaya çıkan fahiş fiyatlar, satışlarını neredeyse durdurma noktasına getirmişti.

Ticaret Bakanlığı, araç alım satımlarında fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için yeni bir düzenleme getirirken, düzenlemede ikinci el araçların satışlarına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirdi.



İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

İkinci el otomobillerin satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartının kabulü sonrası düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre ikinci el otomobillerin ilk tescilinin tarihi itibariyle 6 ayı ve 6 bin kilometresi dolmadan satışları gerçekleştirilemeyecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması beklenirken uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatılabileceği ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Son Haberler
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli...
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret...
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine...
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım.....
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam geliyor!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam...
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında rekor artış!
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında...
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!...
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen soruşturma
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen...