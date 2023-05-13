İkinci el otomobil fiyatları cep yakıyordu: O tarihten sonra artık fiyatlar yarı yarıya düşecek!







İKİNCİ EL ARAÇLAR DÜŞÜYOR







Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar fahiş şekilde yükselen fiyatlar sebebiyle hayallerini rafa kaldırmak zorunda kalmıştı. Ancak gelen son haberlere göre ikinci el araçların yarı yarıya düşeceği öğrenildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İkinci el araç piyasasında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaş mağdur olmaya devam ederken yeni kararlar da belli oldu. Fiat Egea araç sıfır modeli 450 bin TL olmasına rağmen ikinci eli 600 bin TL'ye kadar satışa sunuluyor. 2020 senesinde başlayan stok sorunları sebebiyle fiyatlar artış gösterdi ancak artık bayiler getirdikleri araçları ikinci el mağazalarında 200-300 bin TL üst fiyatlara satmaya başladı.Bu sistem stok sorununu da tetikledi ancak ülkede 1 milyon otomobil bile girse ikinci el araçlarda yapılan bu durum sebebiyle fiyatlar yükselmeye devam etti. Yeni düzenlemelerle birlikte artık bayilik sisteminin tamamen kalkması bekleniyor. Bu düzenlemeler tamamen hayata geçerse artık online satış tamamen geçerli olacak. Tesla araçların online satış gibi bir durumun başlatılması beklenirken artık insanlar bütün sıfır araçları kendi internet siteleri üzerinden satın alarak fabrikadan teslim alabilecekler. Tesla Y modeli 3 milyonm TL'ye satılıyor ancak 2 katı fiyat çekmeye çalışan insanlar artık bunu yapamayacak. Aynı zamanda seçim sonrası için verilen vaatlere göre gençlerin ilk otomobil alımlarında vergi ödemesi alınmayacak. ÖTV'den muaf olunması durumunda araç fiyatı yarı yarıya düşmüş oluyor.