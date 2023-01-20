İkinci el otomobil fiyatları eskiye döndü! EYT sonrası hayal gibi fiyatlar geldi: Üçe beşe bakmadan kapış kapış gidiyor













İkinci el araba fiyatlarında EYT üzerinde hareketlilik başlarken gündemde fiyatlar yer aldı. EYT üzerinde askerlik borçlanmasında faydalanmak isteyenler ikinci el araçlarını sarı ilan sistemleri üzerinden satışa sunuldu. Sarı ilan sitelerinde EYT için aracımı satıyorum ilanları yayımlandı. Durumlar farklılık gösterirken fiyatlarda düşüşe geçildi.EYT müjdesiyle beraber devamında prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar askerlik borçlanmasına başvuru yapılacak. Bu durumda ise askerlik borçlanması için ödenecek için aracın satışa çıkarılmasıyla artışlar yaşandı. İnternet üzerinden sıfır ve ikinci el otomobil satışı yapılırken EYT için araç satışları ilanlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Bu durumda ise araç fiyatlarında ki düşüş dikkatleri çekti.