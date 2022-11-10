MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:38

İkisi de ekranların sevilen ismi! Birlikte görüntülenen Eda Ece ve İbrahim Selim'le ilgili ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı

Ekranların yıldızı parlayan iki ismi İbrahim Selim ile Eda Ece hakkında hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İki başarılı oyuncunun ekranlarda beraber yer alacağı iddiası gündeme geldi. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 09:38
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İkisi de ekranların sevilen ismi! Birlikte görüntülenen Eda Ece ve İbrahim Selim'le ilgili ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı


Bu Gece isimli programla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İbrahim Selim, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bir tarafta ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Eda Ece bulunuyor. İki sevilen oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddia ise hayranlarını sevindirdi.

İKİ YILDIZ BİRARAYA GELİYOR!

Bir magazin kanalında ortaya atılan iddiaya göre İbrahim Selim ile Eda Ece yeni bir TV projesinde bir araya gelecek. İkilinin şimdilerde yeni bir TV programı için hazırlıklara başladığı söyleniyor.



 ibrahim selim eda ece

Ortaya atılan iddianın şuan kesinliği olmasa da çıkan haber ikilinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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