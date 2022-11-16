DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:52

İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı

Avusturya'daki iklim protestocuları ünlü sanatçı Gustav Klimt'in "Ölüm ve Yaşam" adlı tablosunun üzerine siyah bir boya atarak eylemde bulundu.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:52
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İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı


Avusturya'daki iklim protestocuları ünlü sanatçı Gustav Klimt'in "Ölüm ve Yaşam" adlı tablosunun üzerine siyah bir boya atarak eylemde bulundu. 

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Son Nesil" adlı bir gruba mensup iki aktivist, Viyana'daki Leopold Müzesi'ndeki tabloya yönelik saldırılarını Salı günü yerel saatle 11.00'den hemen sonra başlattı. Gerçekleştirdikleri bu eylem sonrası göz altına alınan aktivistler cezaevine gönderildi. 



 

iklim aktivistleri müzedeki resme boya attı

Eylemcilerin dahil olduğu gruptan açıklama geldi

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Last Generation (Son Nesil) grubu protestonun bir videosunu ve fotoğraflarını Twitter hesabından tweetledi.

"Yeni petrol ve gaz sondajı insanlığın ölüm fermanıdır" diye tweet atan grup, her iki kaynağı arayanları ellerini kana bulamakla suçladı. Bir sonraki tweet'te ise iklimin bozulmasına karşı acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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