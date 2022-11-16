Avusturya'daki iklim protestocuları ünlü sanatçı Gustav Klimt'in "Ölüm ve Yaşam" adlı tablosunun üzerine siyah bir boya atarak eylemde bulundu. Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Son Nesil" adlı bir gruba mensup iki aktivist, Viyana'daki Leopold Müzesi'ndeki tabloya yönelik saldırılarını Salı günü yerel saatle 11.00'den hemen sonra başlattı. Gerçekleştirdikleri bu eylem sonrası göz altına alınan aktivistler cezaevine gönderildi.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:52
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
Avusturya'daki iklim protestocuları ünlü sanatçı Gustav Klimt'in "Ölüm ve Yaşam" adlı tablosunun üzerine siyah bir boya atarak eylemde bulundu.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:52
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