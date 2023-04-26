DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:41

İklim aktivistlerinin hedefi 'lüks markalar'

İklim aktivistleri Almanya'yı yine birbirine kattı.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:41
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İklim aktivistlerinin hedefi ‘lüks markalar’


    Başkent Berlin'in popüler alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm Caddesi'ndeki lüks mağazalara iklim aktivistleri boyalı bir saldırı eyleminde bulundu.

Ünlü



    Dünyaca ünlü markaların mağazalarının duvarlarına turuncu boya sıçratan aktivistler, "artık zenginlere tahammül edemeyiz. Sizin lüksünüz iklimin çökmesine neden oluyor." pankartlarını astı. "Son nesil" olarak da bilinen çevreci grubun yaptığı eylem sokaktan geçenler tarafından da tepkiyle karşılandı. Alman polisi eylemcileri gözaltına aldı.

  Lüks

 İklim aktivistleri geçen hafta sonunda da ellerini asfalta yapıştırarak Başkent'teki caddeyi trafiğe kapayarak bir eylem yapmıştı. Olay yerine gelen yüzlerce polis, özel çözeltilerle aktivistlerin ellerini yapıştırıcıdan arındırmıştı.

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