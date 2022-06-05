SAĞLIK
05 Haziran 2022 - 14:11

İl Sağlık Müdürlüğü kene vakalarına karşı uyardı

Bingöl’de yaz aylarında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı son yıllarda artış gösterince İl sağlık müdürlüğü tüm vatandaşları uyardı. 5 yılda 97 kene vakası görüldü.

SAĞLIK
05 Haziran 2022 - 14:11
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İl Sağlık Müdürlüğü kene vakalarına karşı uyardı
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte özellikle İç Anadolu'nun kuzey kısımları ile Doğu Anadolu Bölgeleri'nde görülen KKKA hastalığına karşı yetkililer uyarılarda bulundu. Özellikle Bingöl’de artış gösteren vakalar korkuturken son 5 yıl içerisinde 97 Kene vakası görüldü. Artan vakalar sebebiyle İl sağlık müdürlüğü ise uyarılarda bulundu.
Keneler sebebiyle görülen KKKA'nın ciddi bir hastalık olduğunu belirten  İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu,  hastalık hakkında “KKKA bilindiği gibi kenelerden insanlara geçen virüs ile beraber insanlarda belirti gösterip maalesef yüzde 30 gibi ölüme sebebiyet veren ciddi bir hastalık. Özellikle ülkemizde de İç Anadolu'nun kuzey kısmı ve ilimizde de kuzey ilçelerimizde yaz döneminde vakalar görülmekte. Bununla ilgili yaptığımız incelemede son 5 yılda vakalarda ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz. 2018 yılında 8 olan vaka sayımız 2019'da 14, 2020'de 23, 2021'de 38 ve 2022 yılında daha yaz dönemine yeni girmemize rağmen şuana kadar 14 vakanın tespit edildiği, maalesef toplamda 97 vakadan da 3 vatandaşımızın vefat ettiğini görüyoruz” dedi.

Uzmanlar kenenin vücuda temas etmesiyle hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği aktarıldı. Vatandaşların keneye kendilerinin müdahale etmemesi gerektiğinin aktaran uzmanlar konunun ciddiye alınmasını istedi .Konu hakkında söylemlerine devam eden Gündoğdu, “Bu noktada göçmen kuşlar üzerinden bu kenenin taşınmasından dolayı buna bir önlem almamız mümkün değil ancak hastalığın bize bulaşması noktasında önlem almamız bizim elimizde. Bilhassa kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız veya piknik alanına giden vatandaşlarımızın, hayvanlarla uğraşan vatandaşlarımızın her gün günlük kontrollerini yapmalarını, dışardan eve geldikleri zaman ve uzun süre dışarda kaldıkları dönemde vücutlarını kontrol etmeleri, kene var ise eğer yapışmamışsa bu kenenin hemen uzaklaştırılması, eğer kene vücuda yapışmışsa da kendileri sıkarak değil, keneyi öldürerek ve parçalayarak değil bir sağlık kuruluşuna başvurmaları şart. Bilindiği gibi kenelerle virüsün bulaşması çoğu zaman vatandaşımızın bu keneyi vücuttan ayırma işlemini yanlış bir şekilde yapmalarından kaynaklı olduğu ve maalesef bundan dolayı da ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.
Hastalığın sadece keneden değil de virüsün , kenenin virüsü bulaştırdığı hayvanların salgılarından tükürük salya, kan veya virüsün bulaşmış olduğu insanlardan da başka insanlara bulaşabileceği aktarıldı. 
Kene konusunda dikkatli olunması gerektiği vatandaşların kendileri ve çocuklarını sürekli kontrol etmeleri gerektiği ve hastalığın kuluçka süresinin ise 14 gün olduğu aktarıldı. KKKA virüsünün bulaş olduktan sonra hastalığın belirtilerinin grip gibi seyrettiği ateş, baş ağrısı, vücutta halsizlik, kırgınlık, eklem ağrıları şeklinde başladığını ve ilerleyen süreçte de maalesef kanamaların görüldüğü ktarıldı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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