YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:10

İl Sağlık Müdürlüğüne Alınan Simülasyon Maketlerini Incelendi - Karaman

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:10
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İl Sağlık Müdürlüğüne Alınan Simülasyon Maketlerini Incelendi - Karaman


Adnan Kurşun ve beraberindeki yöneticiler Acil Sağlık Hizmetleri eğitimlerinde kullanılmak üzere alınan maketleri inceledi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine olan talebi karşılamak ve daha etkili müdahalede bulunmak adına eğitimlere ağırlık veriliyor. Bu amaçla, sahada görevli ATT ve paramediklere yönelik verilen eğitimlerde kullanılmak üzere son teknoloji ile donatılmış simülatör maketlerin alımı gerçekleştirildi. İnceleme sırasında maketler hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, “Alımını gerçekleştirdiğimiz maketlerimiz son teknoloji ile üretilmiş olup eğitimi veren personelin takip edeceği simülasyon programı ile entegreli çalışmaktadır. Eğitim alacak sağlık personeli gerçek vaka ile birebir aynı semptomları gösteren makete müdahalede bulunduğu sırada bu simülasyon programı ile izlenebilmektedir. Sahada karşılaşılan kalp krizi, trafik kazası, boğulma gibi acil hastalara müdahale eden ekiplerimiz bu cihazlarla mesleki gelişim eğitimlerini sürdüreceklerdir" dedi.




İlerleyen süreçte kurmayı planladıkları daha geniş eğitim birimi olduğunu da söz eden Kurşun, planladıkları eğitim biriminde, temel modül eğitimi, erişkinlerde ileri yaşam eğitimi, travma ileri yaşam eğitimi, çocuklar için ileri yaşam eğitimi ve ilk yardım eğitimleri verileceğini, bu maketlerin eş zamanlı orada da kullanılacağını belirtti.


İncelemede İl Müdürü Kurşun'a Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Özçelik ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Fatih Rüştü Delen eşlik etti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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