İlaç bulamıyorum serzenişi sona eriyor: Bazı bulunması zor ilaçların üretiminde artışa gidildi!













BULMASI ZOR İLAÇLARIN ÜRETİMİ ARTIRILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uzun süredir devam eden ilaç sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, küresel emtia üretimi ve mevsimsel hastalıklar nedeniyle artan talebi gerekçe göstererek bir dizi ilacın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bakan Koca, her ilaç kutusunun diğerlerinden ayırt edilebilmesi için bir kimlik numarasına sahip olduğunu belirterek, sahte ilaçlara ilişkin "Bir ilaç kutusunu imalatından hastaya yazıldığı ana kadar takip ediyoruz. Eczane rafındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu ilaç takip sistemiyle kayıt altına alınıyor. Eczanelerden temin edilen ilaçların sahte olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.Az sayıda hasta hasta için özel olarak verilen, diğer ülkelerde izin verilen ve Türkiye'de izin verilmeyen ilaçların olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Bunlardan biri için yapılan talepler yerine getirilmiştir. Kısa süre içerisinde tarafımızca ruhsatlandırılmamış ilaçların ülkeye girişlerinde ilaç takip sistemine kaydedilmesini sağlayacağız." dedi.Mevsimsel salgın hastalıklar ve hammadde üretimi nedeniyle ilaç temininde sıkıntı yaşandığına işaret eden Koca, “Tedarikinde güçlük çekilen bazı ilaçların üretimi artırıldı. Çocuklar için antibiyotikler ve şuruplar da dahil olmak üzere daha fazla ilaç yakında piyasada olacak." diye konuştu. Bakan Koca, Aralık 2022'de 1,8 milyon kutu çocuk enfeksiyonları ve temini zor antibiyotik şurubu tedarik edildiğini ve bugüne kadar 3,1 milyon kutunun tedarik edildiğini açıkladı. Koca, şubat ayında üretim rakamlarını daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.