Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki fiyatlandırmalarında değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı. Karara göre ilaç fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25 zam yansıtılacak. Döviz kurlarında yaşanan artış, ilaç fiyatlarını da etkisi altına aldı. Euro bazında ülkeye gelen ilaçların fiyatlarından bu kapsamda artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararda tüm ilaç fiyatları yüzde 25 artırıldı.
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 13:59
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Döviz kurlarında yaşanan artıştan ilaç fiyatlarında nasibini aldı. Yüzde 25 oranından zam uygulanan ilaç fiyatlarındaki artış kararı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 13:59