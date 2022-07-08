GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 13:59

İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Döviz kurlarında yaşanan artıştan ilaç fiyatlarında nasibini aldı. Yüzde 25 oranından zam uygulanan ilaç fiyatlarındaki artış kararı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 13:59
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İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki fiyatlandırmalarında değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı. Karara göre ilaç fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25 zam yansıtılacak.

Döviz kurlarında yaşanan artış, ilaç fiyatlarını da etkisi altına aldı. Euro bazında ülkeye gelen ilaçların fiyatlarından bu kapsamda artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararda tüm ilaç fiyatları yüzde 25 artırıldı.



İlaç fiyatlarında yüzde 25

Tüm ilaçların fiyatları 2022 Temmuz’da yüzde 25 artırıldı!

İlaç fiyatlarına euro bazında gelen yüzde 25'lik artış sonrası ilgili karar ile birlikte eczacı karlarında da artış yapıldı. Yüzde 16 ürün grubundaki kar payı yüzde 18'e yükseltilirken yüzde 12 olan ürün grubundaki kar payı da yüzde 13 oranında çıkarıldı.

Fiyatları düşük kalmasından dolayı üretimi yapılmayan az sayıda ilaç grubunun fiyatları da yeni kararla birlikte yüzde 20 artırıldı. İlaç fiyatlandırması için kullanılan euro kurunda son değişiklik 19 Şubat tarihinde yapılmış ve o tarihte yüzde 37,43 oranında bir artışa gidilerek 6,2925 liraya çıkarılmıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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