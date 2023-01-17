Acil nakite ihtiyacı olanlara 5 bin TL nakit avans fırsatı sunuldu. Üstelik talep edilen tutarın aylık taksitlerle kolaylıkla geri ödeme fırsatı verildi. Denizbank tarafından başlatılan kampanya ay sonuna kadar devam ederken MobilDeniz ya da Denizbank.com üzerinden başvurular yapılabilir. İşte taksitli nakit avans kampanya detayları haberimizde yer almaktadır. Denzibank taksitli nakit avans üzerinden yararlanmak için DenizBank mobil uygulama içinden yer alan ''Taksitli nakit avans'' menüsünden işlemler yapılır. kredi kartını fiziki olarak teslim alanlar kampanyadan yararlanabilir. Banka kartı, Ek kart ya da Business kart ile yapılacak başvurular kampanyaya dahil olmayacaktır.
Kredi
17 Ocak 2023 - 18:30
İlaç gibi ödeme! Acil para ihtiyacına o bankadan faizsiz, vadeli 5 bin TL nakit avans! Başvuran ATM'den parasını anında çekecek
Günümüzde herkesin cüzdanında kredi kartları yer alırken kullanım sayıları da artış göstermeye devam ediyor. Kart limiti ihtiyaçlara harcandıkça borçlar birikmeye başlanıyor. Denizbank kredi kartı borcu birikenlere sicili bozulanlara büyük bir kampanya geldi.
Kredi
17 Ocak 2023 - 18:30