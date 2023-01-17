Kredi
17 Ocak 2023 - 18:30

İlaç gibi ödeme! Acil para ihtiyacına o bankadan faizsiz, vadeli 5 bin TL nakit avans! Başvuran ATM'den parasını anında çekecek

Günümüzde herkesin cüzdanında kredi kartları yer alırken kullanım sayıları da artış göstermeye devam ediyor. Kart limiti ihtiyaçlara harcandıkça borçlar birikmeye başlanıyor. Denizbank kredi kartı borcu birikenlere sicili bozulanlara büyük bir kampanya geldi.

Kredi
17 Ocak 2023 - 18:30
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İlaç gibi ödeme! Acil para ihtiyacına o bankadan faizsiz, vadeli 5 bin TL nakit avans! Başvuran ATM'den parasını anında çekecek
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Acil nakite ihtiyacı olanlara 5 bin TL nakit avans fırsatı sunuldu. Üstelik talep edilen tutarın aylık taksitlerle kolaylıkla geri ödeme fırsatı verildi. Denizbank tarafından başlatılan kampanya ay sonuna kadar devam ederken MobilDeniz ya da Denizbank.com üzerinden başvurular yapılabilir. İşte taksitli nakit avans kampanya detayları haberimizde yer almaktadır.

Denzibank taksitli nakit avans üzerinden yararlanmak için DenizBank mobil uygulama içinden yer alan ''Taksitli nakit avans'' menüsünden işlemler yapılır. kredi kartını fiziki olarak teslim alanlar kampanyadan yararlanabilir. Banka kartı, Ek kart ya da Business kart ile yapılacak başvurular kampanyaya dahil olmayacaktır.



nakit taksitli avans Denizbank

5.000 TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Faizsiz nakit avans teklifinden her banka müşterisi sadece bir defa yararlanabilir. Taksitli ve faizsiz teklif kredi kartı başvuru yapılırken onay alınması durumunda kredi kartı onayı alanlar 2 iş günü içerisinde taksitli nakit avans başvurusu yapılır.

15 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya faizsiz teklif 250 TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar limit verildi. 1 Ocak itibariyle başvuruya açık hale gelen kampanya 31 Ocak tarihine kadar başvuruya açık bırakılacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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