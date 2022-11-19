İlaç Şirketleri bunu bilmemizi istemiyor!













Hazırlanışı; 1 adet soğan yemeklik bir kase içine doğranır. Doğranılan soğanların üzerine bal döküp üzerini streç film ile kapatıp 1-2 saat bekletilir. 2 saatin sonunda soğan tüm suyunu salmış olacak. Oluşan suyu ayrı bir kaseye alın ve sabah öğle akşam 2 yemek kaşığı olacak şekilde için. Öksürüğünüz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.



Covid-19 geçiren hastalarda meydana gelen uzun süre geçmeyen öksürük şikayeti, kullanılan hangi ilaç ya da şurup olursa olsun geçmiyor, hastaların 7-8 aya yakın bu şikayeti sürüyordu. Öksürüğe iyi gelen doğal antibiyotik etkisi sağlayan evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir öksürük şurubu var. Bu öksürük şurubu, geçmeyen rahatsız eden şiddetli baş ağrısına neden olan o öksürüğü geçiriyor, boğazı enfeksiyonlardan temizliyor. Bunu ilaç şirketleri bilmemizi istemiyor.Sadece 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabildiğiniz bu şurup boğazınızda olucan yabancı partikülleri, mikropları temizleyecek ve bu mikroplar sebebiyle oluşan tahrişi iyileştirecek.1 adet soğan ve bal