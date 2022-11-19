İlaç Şirketleri bunu bilmemizi istemiyor!

Covid-19 geçiren hastalarda meydana gelen uzun süre geçmeyen öksürük şikayeti, kullanılan hangi ilaç ya da şurup olursa olsun geçmiyor, hastaların 7-8 aya yakın bu şikayeti sürüyordu. Öksürüğe iyi gelen doğal antibiyotik etkisi sağlayan evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir öksürük şurubu var. Bu öksürük şurubu, geçmeyen rahatsız eden şiddetli baş ağrısına neden olan o öksürüğü geçiriyor, boğazı enfeksiyonlardan temizliyor. Bunu ilaç şirketleri bilmemizi istemiyor. Peki doğal öksürük şurubu nasıl hazırlanıyor?
Sadece 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabildiğiniz bu şurup boğazınızda olucan yabancı partikülleri, mikropları temizleyecek ve bu mikroplar sebebiyle oluşan tahrişi iyileştirecek.
Malzemeler; 1 adet soğan ve bal