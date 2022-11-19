SAĞLIK
19 Kasım 2022 - 12:25

İlaç Şirketleri bunu bilmemizi istemiyor!

Son dönemde artan salgınlarda bir türlü geçmeyen öksürük herkesin şikayeti. Kullanılan ilaçlar ve öksürük şurupları buna fayda etmiyor. Anca öyle bir şey var ki öksürükten çok hızlı şekilde kurtarıyor.

SAĞLIK
19 Kasım 2022 - 12:25
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İlaç Şirketleri bunu bilmemizi istemiyor!


Covid-19 geçiren hastalarda meydana gelen uzun süre geçmeyen öksürük şikayeti, kullanılan hangi ilaç ya da şurup olursa olsun geçmiyor, hastaların 7-8 aya yakın bu şikayeti sürüyordu. Öksürüğe iyi gelen doğal antibiyotik etkisi sağlayan evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir öksürük şurubu var. Bu öksürük şurubu, geçmeyen rahatsız eden şiddetli baş ağrısına neden olan o öksürüğü geçiriyor, boğazı enfeksiyonlardan temizliyor. Bunu ilaç şirketleri bilmemizi istemiyor.

doğal öksürük şurubuPeki doğal öksürük şurubu nasıl hazırlanıyor?



Sadece 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabildiğiniz bu şurup boğazınızda olucan yabancı partikülleri, mikropları temizleyecek ve bu mikroplar sebebiyle oluşan tahrişi iyileştirecek.

öksürük şurubu doğal

Malzemeler; 1 adet soğan ve bal

Hazırlanışı; 1 adet soğan yemeklik bir kase içine doğranır. Doğranılan soğanların üzerine bal döküp üzerini streç film ile kapatıp 1-2 saat bekletilir. 2 saatin sonunda soğan tüm suyunu salmış olacak. Oluşan suyu ayrı bir kaseye alın ve sabah öğle akşam 2 yemek kaşığı olacak şekilde için. Öksürüğünüz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. 

 


EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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