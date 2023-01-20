İlanı gören şaşırıyor! İŞKUR tam 28 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyor! O ilana başvuran resmen zengin olacak... Elini çabuk tutan kazanır!







İŞKUR 28 BİN TL İŞ ALIM KOŞULLARI







Binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam eden İŞKUR yeni ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR yurt dışı iş ilanları yayımlarken resmi internet sayfası üzerinden Etiyopya’da çalıştırılmak üzere yüksek maaşla personel alımı yapılacağı haberi verildi. 28 bin TL maaş ile personel alımı yapılarak istihdam sağlandı.HD MOBİLYA DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adlı kuruluş tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapılarak aranan şartlar duyuruldu.Etiyopya Ülkesinde yer alan fabrikaya çalıştırılmak üzere personel alımı başlatıldı. Askerliği yapmış, pasaportu olan kişiler arasından personel seçimi yapılacak. Bu ilandan yararlanmak için son gün ise 31 Ocak 2023 tarihi olarak belirlendi.