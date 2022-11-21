İlber Ortaylı 'Bağıran adam istemiyorum' diyerek 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı son dönemde sık sık YouTube kanallarında yayınlanan programlara konuk oluyor. Kafa TV kanalındaki “ Cahille Sohbeti Kestim “ programına katılan ünlü tarihçi, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın gündem hakkındaki sorularına yanıt verdi. İlber Ortaylı cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini de bu programda açıkladı.
İlber Ortaylı kime oy vereceğini açıkladıCandaş Tolga Işık’ın 2023 seçimlerinde kime oy vereceksiniz sorusuna yanıt veren Ortaylı, oy vereceği aday profilinin zor olsa da var olduğunu belirterek şunları söyledi:,
“ Bir kere bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Bir yerin etkili belediye reisi olur, bakanlığı iyi yöneten birisi olur. Tabi bir şeyi unutmamak lazım. Bu memlekette kimse o kadar uzun boylu da kalamıyor. Tek parti devrindeymiş 7 yıllık milli eğitim bakanı “ diyerek kime oy vereceği hakkında ipuçları sundu.