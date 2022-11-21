İlber Ortaylı 'Bağıran adam istemiyorum' diyerek 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı







İlber Ortaylı kime oy vereceğini açıkladı







“ Bağıran adam istemiyorum “

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı son dönemde sık sık YouTube kanallarında yayınlanan programlara konuk oluyor. Kafa TV kanalındaki “ Cahille Sohbeti Kestim “ programına katılan ünlü tarihçi, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın gündem hakkındaki sorularına yanıt verdi. İlber Ortaylı cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini de bu programda açıkladı.Candaş Tolga Işık’ın 2023 seçimlerinde kime oy vereceksiniz sorusuna yanıt veren Ortaylı, oy vereceği aday profilinin zor olsa da var olduğunu belirterek şunları söyledi:,“ Bir kere bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Bir yerin etkili belediye reisi olur, bakanlığı iyi yöneten birisi olur. Tabi bir şeyi unutmamak lazım. Bu memlekette kimse o kadar uzun boylu da kalamıyor. Tek parti devrindeymiş 7 yıllık milli eğitim bakanı “ diyerek kime oy vereceği hakkında ipuçları sundu.Ortaylı, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı hakkında dedikodu olmayacağını dürüst ve adil davranacağını belirtti. Türkiye’nin sıradan bir toplum olmadığını ve bu nedenle çıtayı yükseltmek zorunda olduklarını söyledi. Hayalindeki cumhurbaşkanının hekimleri, mühendisleri ve tüm çalışanları koruyup kollaması gerektiğine de değindi. Doktorların dövüldüğü zaman bir takım sapıkların alttan mesaj vermeye çalışanlarından değil, doğru ve dürüst davrananlarından istediğini söyledi. İlber Ortaylı, cumhurbaşkanı koltuğunda bağıran adam istemediğinin de altını çizdi. Ünlü tarihçi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceği konusunda bir isim açıklamadı. Ancak cumhurbaşkanı kriterleri ve açıklamaları doğrultusunda birçok kişinin aklında bazı isimler canlandı.