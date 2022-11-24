GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 12:35

İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif olarak çıktığı duyuruldu. Ortaylı'nın Covid olmasının kesinleşmesinin ardından 30 Kasım'da düzenlenecek söyleşisinin ertelendiği bildirildi.

GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 12:35
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İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!


Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Osmaniye'de düzenlenen bir konferans etkinliğinde okuyucularla buluşacaktı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek etkinliğin ertelendiğini açıkladı.

OSMANİYE'DEKİ SÖYLEŞİ PROGRAMI 1 HAFTA SONRAYA ERTELENDİ

İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Kadir Kara, etkinliğin ileri bir tarihe ertelenmesi hakkında yaptığı açıklamasında İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek fuar alanı söyleşi salonunda düzenlenecek olan söyleşinin 1 hafta sonrasında ertelemk zorunda kaldıklarını söyledi. Kara konuşmasında " Onur konuğumuz olacaktı ama hastalığı nedeniyle programını bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Değerli hocamıza Allah'tan sağlık ve afiyetler diliyoruz” dedi.



Etkinliğin 30 Kasım Çarşamba günü saat 14:00'te sergi alanında bulunan söyleşi salonunda gerçekleşeceği açıklandı. Osmaniye Protokolü ve öğrenci katılımı ile saat 17.00 olarak planlanan fuarın açılış töreninin Cuma günü saat 15.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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