İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Osmaniye'de düzenlenen bir konferans etkinliğinde okuyucularla buluşacaktı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek etkinliğin ertelendiğini açıkladı.
OSMANİYE'DEKİ SÖYLEŞİ PROGRAMI 1 HAFTA SONRAYA ERTELENDİ
Etkinliğin 30 Kasım Çarşamba günü saat 14:00'te sergi alanında bulunan söyleşi salonunda gerçekleşeceği açıklandı. Osmaniye Protokolü ve öğrenci katılımı ile saat 17.00 olarak planlanan fuarın açılış töreninin Cuma günü saat 15.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.