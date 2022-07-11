GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:11

İlber Ortaylı'nın üstü kapalı eleştirilerine Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi: 'Cahilsin'

İlber Ortaylı yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında Melih Gökçek'in adını vermeden üstü kapalı eleştiri yapmıştı. Melih Gökçek ise cevap vermek için gecikmedi. Peki Melih Gökçek İlber Ortaylı'ya nasıl cevap verdi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:11
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İlber Ortaylı'nın üstü kapalı eleştirilerine Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi: 'Cahilsin'


Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında Melih Gökçek'in başkan olduğu dönemleri üstü kapalı bir şekilde eleştiri yağmuruna tuttu. Bu sözlere cevap Melih Gökçek cephesinden zaman geçmeden geldi. Peki Melih Gökçek ile İlber Ortaylı arasında ne oldu? İlber Ortaylı Melih Gökçek'i hangi sözlerle eleştirdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlber Ortaylı eleştirileri

İlber Ortaylı Melih Gökçek'in ismini vermeden katıldığı bir televizyon programında Ankara ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ortaylı, 25 senedir saçma sapan yollara yalnızca tak yapıldığını, Ankara'yı her sene su bastığını ve altyapı namına neyin geliştirildiğini sordu. İlber Ortaylı aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı da överek andı. Mansur Yavaş'ı bir belediye reisi olarak savunduğunu söyleyen Ortaylı, Yavaş'ın çok kısa sürede çok iyi işler başardığını gördüğünü söyledi. Aynı zamanda şu sözlere de yer verdi; "Utanmazca eleştirileri, yok sel sularında bir şey yapmamış da bilmem neymiş de. Sizin ne yaptığınızı da görüyoruz. 25 sene başkentin başındaydınız da ne yaptınız? Akara her sene sel mıntıkası oluyor. Yoğun yağmurlarda, her sene bahar yağmurlarında su altında kalan yerler belli. Altyapı namına 25 senedir ne yaptınız? Yolların üstüne garip garip taklar yapmak dışında? Nüfus artan bir yerde son gelene yüklenmek çok akıllıca değildir. Ben Mansur Yavaş'ı belediye reisi olarak savunuyorum."



İlber Ortaylı Melih Gökçek Eleştirileri

Melih Gökçek bu sözlerin ardından Twitter hesabı üzerinden İlber Ortaylı'ya cevap verdi. Melih Gökçek, şu sözleri söyledi; "Arkasında Beypazarı gibi bir efsaneyle gelen Mansur Bey bugün başkentimizi ıslah ediyor demiş. İlber Hoca, ya cahilsin ya da yağcı. 5 senede Beypazarı'nı 21 sıra, 3 senede Ankara'yı 12 sıra geri düşüren Mansur Yavaş çapsızlıkta zirve yapmıştır. Bilmeden cahilce konuşmak ayıp değil mi İlber Hoca? Ortaylı hadi konuş şimdi. İlber Ortaylı, hani sen çok bilensin ya. Seninle bir televizyon programında Ankara'yı tartışalım mı? Bence, sen de Mansur gibi tüyersin. Hadi cevap bekliyorum. Rabbime hamdolsun çok bilen birçok gazetecinin gazeteciliğini bitirmek bana nasip oldu. Seni söndürmek bana acayip keyif verir inşallah." 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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