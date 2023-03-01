İlber Ortaylı yılın gafına imza attı! Yayın bitti sandı: O sözleri geceye damga vurdu!







İLBER ORTAYLI: NACİ GÖRÜR BİZİM CELAL'DEN DAHA İYİ







Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında birçok televizyon kanalında deprem konulu tartışmalar ve programlar yapıldı. Programlarda, beklenen Marmara depremi ve buna karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, binaların depreme karşı nasıl dayanıklı hale getirilebileceği konusunda da hatırlatmalar yapıldı. Deprem konusunun önemi vurgulanarak, halkın deprem bilinci ve deprem hazırlıkları konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında, Kahramanmaraş merkezli depremi ve gündeme dair konular konuşuldu. Programa ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı ile Zoom üzerinden jeolog Celal Şengör de konuk oldu. Programın bitimine yakın, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile yaptıkları programın hatırlatmasını yapan Candaş Tolga Işık, Ortaylı'nın bir anlık canlı yayında olduğunu unutarak söylemiş olduğu espri dolu sözler, programın gündemine oturdu.Programın bitimine yakın yapılan hatırlatmanın ardından, İlber Ortaylı, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bahsederken, "O bilmişti bu depremi. Biliyor ya herif. O bizim Celal'den daha iyi." şeklinde bir espri yaptı. Bu sözler programın gündemine oturdu.