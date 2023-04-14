İlerleyen yaş ile ortaya çıkan sinsi hastalık Parkinson bu sinyallerle ortaya çıkıyor! 10 yıl önce bu belirtileri veriyor! Sizde de bunlar varsa hemen doktorunuza danışın

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerindeki bozulmalardan kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle 60 yaş ve üzerinde daha sık görülse de, erken teşhis edilebilmektedir. Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hastalığın erken belirtilerinin aslında yıllar öncesinden tespit edilebileceğini ortaya koydu. Tüm risk faktörleri kaydedilerek sağlık kayıtları incelendiğinde, Parkinson'un belirtilerinin 10 yıl önce bile fark edilebildiği görüldü.
1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN İNCELENDİ
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR
Parkinson hastalığını yıllar önce fark ettiren iki hastalıktan birinin epilepsi, diğerinin işitme kaybı olduğu belirtiliyor. Parkinson hastalığı ile epilepsi arasındaki bağlantı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilse de, epilepsinin Parkinson hastalığına göre genel popülasyonda daha yaygın olduğu belirtiliyor. Parkinson hastalığının en yaygın belirtisi olan ellerde titreme ise 10 yıl öncesinden itibaren görülebiliyor. Bu nedenle erken teşhis edilebilmesi, erken müdahale ve tedavinin de kolaylaşmasını sağlıyor.