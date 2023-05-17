İletişim Başkanlığı harcama performansı rekoru kırdı: Nisan ayı gideri 282 milyon 963 bin TL!













AYRILAN ÖDENEĞİN YÜZDE 40'INI HARCADI

İletişim Başkanlığı mali verilere göre Nisan ayında 2023 yılı için rekor harcama yaptı. Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı harcamaları, 2023'ün ilk çeyrek verilerinde 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamanın yaklaşık olarak yüzde 43,72’lik bir oranını oluşturdu. İletişim Başkanlığı Nisan ayı harama verileri kayıtlara 282 milyon 963 bin TL şeklinde geçti. Birgün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin tarafından yayınlanan bir habere göre; başkanlığını Fahrettin Altun'un yaptığı İletişim Başkanlığı'nın Nisan ayında merkezi yönetime bağlı 12 idari kurumu geride bıraktığı belirtildi. Bu kurumlar ise İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi ile Sayıştay şeklinde sıralandı.İşte İletişin Başkanlığı'nın 2023'ün ilk çeyreği için toplam harcamalarının aylık dağılımı: - Ocak ayında: 44 milyon 331 bin TL - Şubat ayında: 188 milyon 810 bin TL - Mart ayında: 130 milyon 968 bin TL - Nisan ayında: 282 milyon 963 bin TL2023 yılında 1.0631.576.000 TL kaynak tahsis ayırlan İletişim Başkanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde toplam kaynağının yüzde 40'ını harcadı. Ocak-Nisan 2023 harcama eğilimleri, başkanlık döneminin 2023'ü başladığından daha fazla harcamayla bitirdiğini gösteriyor.