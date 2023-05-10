İletişim Başkanlığı'ndan siyah noktalı oy pusulası hakkında açıklama!







İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA











Hollanda'da Deventer'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan 225 oy pusulasında AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının yazılı olduğu yerde siyah nokta bulunması tartışma yarattı. Söz konusu oylamanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Erdoğan lehine oy kullanırsa siyah noktaların görünmeyeceği, başka adaylar seçilirse siyah noktalar nedeniyle o oyların iptal olacağı yorumu yapıldı.Bu konuda İletişim Başkanlığı'nın görüşü yayınlandı. Açıklamada, "YSK, bazı yayın organlarında oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının altına 'siyah nokta' konması nedeniyle toplandığı iddialarına atıfta bulundu.' Bir yazım hatası oylamayı geçersiz kılabilir.' ifadesinin doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Hollanda'da, yazım hataları içeren 225 oy pusulası kullanılmadan veya kaydedilmeden çıkarıldı. Ayrıca, seçmen tarafından sandığa yapıştırılan ve oyu geçersiz kılan yazım hataları ayırt edici işaret sayılmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir gündem ile toplantı yapacağı yönünde ortaya atılan iddialar ise asılsızdır. 2018 seçimlerinde, seçim günü Kocaeli seçim bölgesinde cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafında parmak izi bulunmuş ve seçmenin tercihine bakılmaksızın oylar sayılmıştır."