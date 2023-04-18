İletişim Başkanlığı, Nisan ayına ait 'Dezenformasyon Bülteni'ni yayınladı!







TV DİZİNE "program durdurma" CEZASI







"Kosovalı modacıya suçlama, Türkiye'de tutuklandı iddiası"

İletişim Başkanlığı'nın, Nisan ayına ait 'Dezenformasyon Bülteni'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 ve 20 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Antakya'daki mülk kültür varlıklarının ağır hasar gördüğünü bildiren bir bültende, yüksek kaliteli malzemelerin tasnif ve envanterinin çıkarılması için taşınacağını bildirdi. Antakya başta olmak kaydıyla il genelinde Hatay afet bölgesinin hafriyat, kültürel miras ve deprem felaketinden etkilenen mülklerin restorasyonuna temel teşkil etmesi için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı konağının bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğü dikkat çekti. Ön rapora göre, gerekli arşiv araştırması yapılıp temizlendikten sonra eserler envanter belgeleriyle birlikte Hatay Arkeoloji Müzesi'ne taşındı ve bölgenin moloz ayıklama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.Bültende, bir dizi filmde yer alan kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yayınladığı kanallara 'durdurma' cezası verdiğine ilişkin çeşitli spekülasyonlara da dikkat çekildi. ceza gerekçesi olarak gösterilen sansür sahnelerine ve iddialarına rağmen, 10 Mart 2023 tarihinde saat 20:47'de yayınlanan 18. bölümünde bulunan birçok sahneye kamuoyunda güçlü bir tepki olduğu söylendi. Bültende, şu ifadeler kaydedildi: "Yapılan incelemede, dizinin saldırgan bölümlerinde yer alan sahnelerde kadına yönelik şiddet ve 6112 sayılı Radyo Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "cinsiyet eşitliğine aykırı yayın hizmetleri" yer aldığı belirlendi. RTÜK tarafından uygulanan "programı durdurma" cezası, "kadına yönelik şiddet" konu alan dizilere "programı durdurma" cezası verdi."Bülten, Kosova basınında geniş yer bulan 'Kosovalı modacı Waldrin Sahiti'nin Türkiye'de tutuklandığı' iddialarının asılsız olduğunu ve internet yayınına Sahiti ile avukatı Besnik Berisha'nın katıldığını bildirdi. Bültende, görüntüdeki şehir manzarası Sahiti'nin Dubai'de olduğunu ima ettiği kaydedildi.