İlhan Palut: “Giresunspor Saygı Duyulması Gereken Bir Ekip”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'un özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirterek, deplasmana çok iyi mücadele etmeye ve iyi futbol oynamaya gideceklerini söyledi.Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam etmekte. Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Francisco Calvo basın mensuplarına bilgi verdi. Salı günü itibariyle Giresunspor maçı için antrenmanlara başladıklarını belirterek sakat oyuncular hakkında açıklama yapan Palut, “Bugün hazırlıklarımız devam etmekte. Bizim için nispeten kısa bir hafta pazartesinden cumartesiye. Biliyorsunuz Adil kırmızı kart gördü ve cezalı. Bu maçta aramızda. olmayacak. Amilton ve Oğulcan'dan da bu maçta faydalanamayacağız. Endri, belli sürelerde takıma faydalı oluyordu. Hala kontrollü olarak antrenmanlarına devam etmektedir. Bu süreçte Endri'yi biraz kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. Konrad'ın bir durumu var. Konrad'da an itibariyle hala bireysel çalışmalarını sürdürüyor, sağlık ekibimiz eşliğinde. Yarınki son antrenmanda onunla alakalı da son kararımızı verip inşallah Giresun'a hareket edeceğiz. Ligdeki her maç oldukça önemli. Giresun takımı özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip. Biz de bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp orada ilk sırada çok iyi mücadele etmeye, sonra da iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah iyi bir maç olur. Bunun yanında da biz de istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırsak çok mutlu oluruz” dedi.“Rehavet olmaması gerekir”Fenerbahçe galibiyeti sonrası takımda rehavet oluşacağı konusu ile ilgili soruya Palut, “Rehavet olmaması gerekir. Hiç mi bunu düşünmedim? Düşündüm. Mental şeklinde de çok iyi çalışmalıyız. Şu kısa iki günde futbol olarak bambaşka bir takim zaten olamayız ancak mental olarak olabilecek en güçlü şekilde Giresun'a gitmemiz lazım. İnşallah rehavet olmamasını diliyorum ve bunun çalışmalarını yapıyoruz” cevabını verdi.“Transfer dinamik bir süreç”Transfer çalışmalarına da değinen Palut, “Şu an için yönetimle konuştuğumuz ‘şu bölgede bir transfer yapalım' durumu yok. Ama elbette ki takım kadrosu içerisinde belki kendi mevkisinin kalabalık olduğunu hissedip bize bu tür gelip başvuranlar olur ise bu her an değerlendirmeye açık. Çok politik konuşuyorum sanki ancak sahiden de transfer dinamik bir süreç. Sonuna kadar ne olacağı belli olmaz. Uche transferinden sonra Diouf transferini çok beklemiyorduk ancak oldu. şuandan itibaren yoğunlaştığımız bir mevki yok. Ama gidecek oyuncular olur ve burada bir eksiklik hissedersek belki onu tamamlamak isteyebiliriz” şeklinde konuştu.Francisco Calvo: “Rakibimize saygı gösteriyoruz, ciddiye alıyoruz”Geçen hafta kazanmış olduğumuz iyi bir Fenerbahçe galibiyetleri olduğunu hatırlatan Francisco Calvo, “Fenerbahçe galibiyetini kesinlikle unutmamız gerekiyor, geçmişte kaldı. Önümüzde oldukça önemli bir Giresun maçı var. Rakibimize saygı gösteriyoruz, ciddiye alıyoruz. Bu yüzden orada oynayacağımız maçı maksimum ciddiyetle oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz ki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebilelim” diyerek konuşmasını belirtti.Takımın henüz hiç gol yememiş olmasının harikulade bir duygu olduğunu anlatan Calvo, “Kalemizi gollere kapatmak oldukça önemli. Bu şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz. Tabii ki de bunu yaparken bütün takımın uğraşına ihtiyacımız var” diyerek konuşmasını belirtti.