SPOR
04 Eylül 2022 - 07:03

İlhan Palut: 'İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz'

Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "İstatistik olarak daha başarılı olduğumuz maçtan galip ayrıldık" dedi.

SPOR
04 Eylül 2022 - 07:03
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İlhan Palut: 'İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz'


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ,"Beşinci maçımız. En başta iyi mücadelelere girdik. Çünkü baktığınız zaman Giresunspor iç sahada gerçekten coşkulu oyunlar oynayabiliyor. İyi sonuçlar alabiliyor. Bir kere bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip harika bir sonuç almanın planlarıyla gelmiştik.

Hava iki takım için gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle bizim açımızdan saha şartları zorlayıcıydı. Zemin olarak zorluydu bugün. Bunun ötesinde maça gelecek olursak 90 dakika iyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadılar. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. İstatistiklere de baktığımız zaman daha başarılı olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor'a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



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