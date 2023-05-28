





İLİŞKİ UZMANI UYARDI! O KİŞİLER AYRILMA EŞİĞİNDE







İlişki uzmanı uyardı: Eğer bu 5 davranış varsa durum kötü! Meğerse o kişiler ayrılma eşiğinde. Bir ilişki uzmanı, ilişkisinde ayrılma eşiğinde olduğunuzu gösteren beş davranışı açıkladı. İlişkiye olan bakış açısının partnerler arasında farklılık gösterebileceğini belirtti. Bazı kişiler ilişkilerinde oldukça mutlu olduklarını düşünürken, diğer taraf için ayrılık sinyalleri ortaya çıkabilir. İlişki uzmanı, eşinizin ayrılmak istediği konusunda belirtiler veren beş davranışı sıraladı. İşte detaylar..."İşten sessiz ayrılma" terimi, minimum çaba harcamadan istifa etmek anlamına geliyor ve iş yerlerinde popüler bir kavram haline geldi. Bu terim, ilişkilerde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Birçok insan, ilişkisinden resmi olarak ayrılmaya cesaret edemedikleri için "sessiz ayrılma" yolunu tercih ediyor. İlişki koçu Amanda, TikTok platformunda paylaştığı bir videoda, partnerinizde dikkat etmeniz gereken beş "tehlike işareti"ni açıkladı. İşte ayrıntılar...Amanda, ilişkiden sessizce uzaklaşmanın, yavaş yavaş ayrılmak anlamına geldiğini belirtti. Eşinizin sizden giderek uzaklaştığını hissediyor musunuz? Duygusal bağ ve yakınlıkta yavaş bir erozyon olduğunu fark ediyorsanız, işte dikkat etmeniz gereken beş tehlikeli işareti açıkladı.Eşiniz size şefkatli dokunuşlar da dahil olmak üzere şefkat hissettirmiyor. Size ilgi göstermiyorlar ve sizinle ilgilendiklerini, anladıklarını veya duyduklarını hissettirmek için çaba sarf etmiyorlar. Duygusal olarak kapalılar ve sizinle ilgilenmiyorlar. Gelecek planları veya hayalleri hakkında konuşmaktan kaçınıyorlar. Ayrı, bağımsız hayatlar yaşıyorsunuz ve birlikte eğlenceli bir şey yapmıyorsunuz. Bu konuyu ele alan bir video, yüzlerce beğeni aldı ve birçok insan bu durumları yaşadıklarını belirtti. Hatta bir kişi, bu tehlikeli durumları yaşadığını söyleyerek ilişkisini sonlandırmaya karar verdi.