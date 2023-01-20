İlk arabasını alana büyük devlet desteği müjdelendi! İlk kez araç alacaklara devlet jesti! ÖTV oranı sıfırlanıyor! Sıfır araba almak için acele edin...







ÖTV'DE İNDİRİM SENARYOSU







Kasım ayının sonunda ÖV matrah indiriminin gelmesiyle beraber vatandaşlar eyleme geçerken bayilere akın ettiler. Araba bulmak hayal haline gelirken aralık ayında yapılan zamlar sonrasında indirim haberi geldi. Yeni yılda vatandaşların ÖTV bekleyişi ise arttı. Bakanlık tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken yeni araba tedariklerinin ÖTV seçim öncesinde gençlere yönelik bir kampanya yapılacağını hakkında bilgiler verildi. Süreç içerisinde ilk arabasını alacak kişilere ise 5 yıl satmama şartıyla kolaylık sağlanacak.ÖTV indirim beklentileri artış gösterirken alternatif çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaların başında geleni ÖTV matrahı olurken limit üzerinde artışlar yapıldı. Bu durumda yüksek fiyattan satışı yapılan araçlar için düşük oranda vergi alınmış olacak. Bir diğer çalışma ise matrah artışının dışında düşük silindir hacmi olan sıfır otomobiller için ÖTV oranlarının tamamen sıfırlanması üzerinden oluşturuldu. Çalışmaların devam ettiği bu konuda netlik henüz söz konusu değildir.