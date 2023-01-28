Finans
28 Ocak 2023 - 14:12

İlk arabasını alana büyük devlet desteği müjdelendi! İlk kez araç satın alacaklara devlet jesti geldi! ÖTV oranı sıfırlanacak! Sıfır araba almak için herkes acele etsin!

İlk kez araba alacaklara müjdeli haber geldi. Herkes sıraya girecek! Araba almak kolay hale gelirken milyonlarca vatandaş ÖTV indiriminin açıklanmasını bekliyor. Ülkemizde ilk kez araç sahibi olacak kişiler için sıfır otomobiller indirimli hale gelecek. İşte, sıfır araç indirimine ilişkin son detaylar...

Finans
28 Ocak 2023 - 14:12
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İlk arabasını alana büyük devlet desteği müjdelendi! İlk kez araç satın alacaklara devlet jesti geldi! ÖTV oranı sıfırlanacak! Sıfır araba almak için herkes acele etsin!
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Kasım ayının sonu itibariyle ÖV matrah indiriminin gelmesi ile birlikte vatandaşlar eyleme geçerken bayilere akın ettiler. Araba bulmak hayal haline gelirken aralık ayında yapılan zamlar sonrasında indirim haberi geldi. Yeni yılda vatandaşların ÖTV bekleyişi ise arttı. Bakanlık tarafından açıklamalar gelmeye sürerken yeni araba tedariklerinin ÖTV seçim öncesinde gençlere yönelik bir kampanya yapılacağını hakkında bilgiler verildi. Süreç içerisinde ilk arabasını alacak kişilere ise 5 yıl satmama şartıyla kolaylık sağlanacak.

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ÖTV'DE İNDİRİM SENARYOSU



ÖTV indirim beklentileri artış gösterirken alternatif çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaların başında geleni ÖTV matrahı olurken limit üzerinde artışlar yapıldı. Bu durumda yüksek fiyattan satışı yapılan araçlar için düşük oranda vergi alınmış olacak. Bir diğer çalışma ise matrah artışının dışında düşük silindir hacmi olan sıfır otomobiller için ÖTV oranlarının tamamen sıfırlanması üzerinden oluşturuldu. Çalışmaların sürdürüldüğü bu konuyla alakalı netlik henüz söz konusu değildir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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