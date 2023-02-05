İlk bölümü çok tutmuştu: Kanal D o dizinin fişini çekti!







KANAL D'DE FİNAL KRİZİ! APAR TOPAR İDDİALI DİZİNİN FİNALİ DUYURULDU. SEYİRCİLER İSYAN BAŞLATTI







SEYİRCİLER TEPKİLİ

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ''Camdaki Kız'' dizisinin kardeşi olarak yayınlanan ''O Kız'' dizisi, beklentileri karşılamamış ve final kararına karar verilmiştir. Bu muhteşem bütçeli ve heyecan verici dizi, izleyicilerine veda edecek ve son bölümünün yayınlanmasıyla ekranlardan silinecektir.O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir’in paylaşımlı olarak üstlendiği, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınmış, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde ekrana geldiği zamandan beri izlenme rekorları kıran dizilerden biri olmuş ve Kanal D tarafından büyük umutlarla karşılanmıştı. Fakat beklenen reytingleri elde edemeyince 25. bölümde final yaparak ekrana veda edecek olan O Kız, dram türündeki Türk televizyon dizisidir.Kanal D ekranlarından yayınlanan ''O Kız'' dizisinin final kararının ardından seyirciler sosyal medyadan Kanal D yönetimine tepki gösterdiler. Bir kesim tarafından çok beğenilen bu dizinin gelecek sezonda da devam etmesi öne sürülmüştü ancak bu beklenti ile sonuçlanamadı. Sosyal medyada konu ile ilgili tepki gösterilmeye devam ediyor ve bu karara itiraz edildiği gözlemleniyor.