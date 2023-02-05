Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ''Camdaki Kız'' dizisinin kardeşi olarak yayınlanan ''O Kız'' dizisi, beklentileri karşılamamış ve final kararına karar verilmiştir. Bu muhteşem bütçeli ve heyecan verici dizi, izleyicilerine veda edecek ve son bölümünün yayınlanmasıyla ekranlardan silinecektir.
Dizi
05 Şubat 2023 - 10:30
İlk bölümü çok tutmuştu: Kanal D o dizinin fişini çekti!
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ''Camdaki Kız'' dizisinin kardeşi olarak yayınlanan ''O Kız'' dizisi, beklentileri karşılamamış ve final kararına karar verilmiştir. Bu muhteşem bütçeli ve heyecan verici dizi, izleyicilerine veda edecek ve son bölümünün yayınlanmasıyla ekranlardan silinecektir.
Dizi
05 Şubat 2023 - 10:30