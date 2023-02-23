İlk çıkan iPhone öyle bir fiyata satıldı ki! Açık artırmada ağızlar açık kaldı: Tam 100 kat...

CNN'in yaptığı haber telefon kullanıcılarını şaşırttı. İlk çıktığı günden beri herkesin elinde olan ve yüksek fiyatlara satılan iPhone ilk telefonunu açık arttırmaya sundu. 27 alıcı bulan ilk iPhone 63 Bin dolara satıldı. İşte diğer ayrıntılar.
APPLE'IN İLK TELEFONU REKORLA SATILDI
iPhone çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlar tarafından çok sevilen telefon olmayı başardı. Hem tasarımı hem kullanımı açısından ilk telefonuyla da dikkat çekmişti. Apple her sene iPhone'nun yeni serisini sunuyor. Ülkemizde de alım gücü zorlaşsa da kimse iPhone almadan duramıyor. Seri çıkar çıkmaz satış yerlerinde sıralar oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde CNN'in yaptığı bir haber ile iPhone'un ilk serisinin bir müzayede sitesi tarafından açık arttırmaya çıkarıldığını açıkladı. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunuldu. Açık arttırmaya 27 kişinin katıldığı ve bu ilk iPhone için açık artırmanın son ana kadar çekişmeli geçtiğini de belirtti. Bir ay önce 2.500 Dolarla teklife sunulan telefon değerinin 100 katından fazlasına satıldı. LCG Müzayede'nin kurucusu olan Mark Montero'nun açıklamasına göre, 10 alıcı açık arttırmanın son anına kadar beklediğini ve almak için uğraştığını söyledi. Açık artırmanın sonunda da iPhone'nun ilk modeli 63.000 Dolara satıldı. Telefonu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir vatandaşın aldığı duyuruldu. Satın alınan telefonun özellikleri ise, orijinal fiyatı 599 Dolar, 3,5 inç ekran, 2 mega piksel kamera, 4 veya 8 GB hafıza ve internet.
Haberi duyan ilgili vatandaşlar araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene de aynı müzayede sitesi tarafından açık artırma yapıldığı öğrenildi. LCG Müzayede sitesi tarafından başka bir ilk nesil iPhone 39.000 Dolar alıcı bulduğu öğrenildi.