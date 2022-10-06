GÜNDEM
06 Ekim 2022 - 10:42

İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!

İlk otomobil alıcıları, onları beş yıl boyunca satmamaları koşuluyla büyük bir ÖTV indirimi alacaklar.

GÜNDEM
06 Ekim 2022 - 10:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!


6 aylık 6.000 km'lik düzenlemenin ardından piyasalarda ÖTV indirimi hakkında alınacak karara odaklandı. Araba alıcıları bekle-gör politikasına tabi olarak beklerken tüketim vergisi indirimi için tekrarlanan kamu talepleri nedeniyle, vatandaşlar araba alımlarını erteliyor.

Bir sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, "İlk kez otomobil alacak olanlara, beş yıl boyunca satmamaları koşuluyla ÖTV'de büyük bir indirim yapılması için bir çalışma yapılıyor" iddiası yer aldı. Haberler, çeşitli haber siteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayına kadar tüketim vergisinde indirim talimatı verdiğini iddia etti.



İlk defa araç alacaklar 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf

"Bu ay içinde kesin açıklanabilir"

Türkiye'de piyasalar ve ekonomi yakından takip edilirken sıcak gelişmeler de sosyal medya hesaplarından açıklanmaya devam ediyor. ÖTV'siz yeni arabalar hakkındaki iyi haberler de buna paralel olarak sıcak bir konu haline geldi. Gündeme gelen ve ünlü analist Serkan Çelik'in paylaştığı son dakika açıklamasıyla, otomobil alıcılarına ilk kez özel ÖTV'siz otomobil haberinin verileceği ve yapılmaması için de 5 yıl şartının bulunacağı açıklandı.

İlk defa araç alacaklar 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf

Analist Serkan Çelik, kendisine tarih hakkında sorulan sorulara ise net yanıt verdi. Bu doğrultuda bu açıklamanın ay içinde beklendiğini söyleyen Serkan Çelik'in paylaşımına yorum yapan otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, bu olasılığın tam olarak icat edilmediğini belirtti ve paylaşımında "Öyle olsa iyi olurdu ama ciddi suistimallere açık olduğu için bu mümkün değil. Her ailede ilk kez araba alan biri vardır. Satılan araçların yaklaşık yarısı bu kanal üzerinden satılmakta ve devlet ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır. Bütçe açığıyla bu mümkün mü sizce?" ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000 maaş! Başvuru şartları açıklandı..
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000 maaş! Başvuru şartları açıklandı..
Son Haberler
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!
Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000...
Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha artıyor..
Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha...
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporunda yurt geneline sağanak uyarısı!
Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM onayladı!
Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlara müjde: TBMM...
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona...
Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!
Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar...
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna...
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi:...
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli...
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar...
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!