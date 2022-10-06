İlk defa araç alacakların 5 yıl satmama sözüne ÖTV'den muaf gibi indirim müjdesi geldi!

6 aylık 6.000 km'lik düzenlemenin ardından piyasalarda ÖTV indirimi hakkında alınacak karara odaklandı. Araba alıcıları bekle-gör politikasına tabi olarak beklerken tüketim vergisi indirimi için tekrarlanan kamu talepleri nedeniyle, vatandaşlar araba alımlarını erteliyor. Bir sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, "İlk kez otomobil alacak olanlara, beş yıl boyunca satmamaları koşuluyla ÖTV'de büyük bir indirim yapılması için bir çalışma yapılıyor" iddiası yer aldı. Haberler, çeşitli haber siteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayına kadar tüketim vergisinde indirim talimatı verdiğini iddia etti.
"Bu ay içinde kesin açıklanabilir"Türkiye'de piyasalar ve ekonomi yakından takip edilirken sıcak gelişmeler de sosyal medya hesaplarından açıklanmaya devam ediyor. ÖTV'siz yeni arabalar hakkındaki iyi haberler de buna paralel olarak sıcak bir konu haline geldi. Gündeme gelen ve ünlü analist Serkan Çelik'in paylaştığı son dakika açıklamasıyla, otomobil alıcılarına ilk kez özel ÖTV'siz otomobil haberinin verileceği ve yapılmaması için de 5 yıl şartının bulunacağı açıklandı.
Analist Serkan Çelik, kendisine tarih hakkında sorulan sorulara ise net yanıt verdi. Bu doğrultuda bu açıklamanın ay içinde beklendiğini söyleyen Serkan Çelik'in paylaşımına yorum yapan otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, bu olasılığın tam olarak icat edilmediğini belirtti ve paylaşımında "Öyle olsa iyi olurdu ama ciddi suistimallere açık olduğu için bu mümkün değil. Her ailede ilk kez araba alan biri vardır. Satılan araçların yaklaşık yarısı bu kanal üzerinden satılmakta ve devlet ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır. Bütçe açığıyla bu mümkün mü sizce?" ifadelerini kullandı.