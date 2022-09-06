İlk defa koyulacak olan Eskişehir-İstanbul seferinden vatandaş mutlu

Hızlı tren seferleri 10 Eylül'den tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarılacak. Eskişehir- İstanbul arasına da ilk kez sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren seferleri olacak.

Vatandaş memnun

Tren seferlerinin başlayacak olmasından İstanbul'a bilet bulmakta zorlanan Eskişehirliler memnuniyetlerini ifade ettiler. Hem maddi açıdan aynı zamanda zamandan tasarruf etmek için ulaşım aracı olarak hızlı treni kullanan vatandaşlar, seferlerin sıklaşmasıyla birlikte daha kolay yolculuk edebileceklerini belirttiler. Eskişehir'den, İstanbul'a sık sık Fenerbahçe maçı için gittiğini söyleyen Sadri Akın Çaprak, yeni seferle birlikte daha rahat yolculuk yapabileceğini bilgisini verdi. Vatandaş için iyi olduğunu vurgulayan Çaprak, “Ben Fenerbahçeliyim. Maç günleri işten çıkar çıkmaz Kadıköy'e gitmek istiyorum. Gidiş bulup dönüş bulamadığımda sıkıntı oluyor. Seferler arttırılmadan önce en az iki hafta öncesinden yer ayırttırıyorduk. Bu kararla birlikte bu sorun kalkabilir” ifadelerini kullandı.

“Seferlerin arttırılması biz emekliler için iyi olur”

Özel aracıyla seyahat ettiğinde daha sık masraf yaptığını belirten Etem Özbayır, hızlı tren kullanmanın tasarruflu olduğunu belirtti. Yurtdışından oğlu geldiğinde İstanbul'dan gelmekte zorlandığını söyleyen Özbayır, “Memnun oluruz, bizim açımızdan ne denli hızlı olursa o kadar iyi. Seferlerin arttırılması biz emekliler için iyi olur. Ben aracımla gelsem 2 bin lira yakar. Yurtdışından oğlum geldi, İstanbul'a gezmeye gideceklerdi gidiş bileti buldu ancak dönüş bulamadı mecburen uçakla dönmek zorunda kaldı” dedi.

“Hem öğrenci için bununla birlikte vatandaş için iyi bir karar”

Hızlı tren dışında ulaşım aracı kullandığında masraflı olduğunu söz eden öğrenci Ahmet Faruk Kurt, hem Eskişehir'de yaşayan öğrenciler için bunun yanı sıra vatandaş için doğru bir karar olduğunu söyledi. Bilet bulamadığı için “Business” klastan almak zorunda kaldığını belirten Kurt, “İstanbul değil en ufak Konya'ya bile bilet bulmakta zorlanıyorum. Öğrenci olduğum halde “Business'ta” gitmek zorunda kalıyorum. Bu da beni ekonomik olarak zorluyor. Hem öğrenci için eş zamanlı vatandaş için iyi bir karar” şeklinde konuştu.

Hızlı tren ile yolculuk etmenin zaman tasarrufu yönünden de iyi olduğunu ve 2 buçuk saatte İstanbul'a gidildiğini vurgulayan Fatih Akın ise, “Otobüsle veya şahsi araçla yolculuk etmektense hızlı tren daha avantajlı. İki buçuk saatte İstanbul'da oluyorsun. İstanbul'daki evimde tren istasyonuna çok yakın. Benim içinde harika bir karar. Bu karar yoğunluğu azaltır” dedi.

Erhan Can - Bahadır Turgut