İlk emekli aylığını alacak EYT'liler dikkat! Numaranızı hemen kontrol edin: Maaşlar bu sıraya göre verilecek! EYT'liler için maaş müjdesi geldi. Ödemeler nasıl yapılacak? EYT ödemelerinde son düzlüğe gelindi. EYT ile milyonlarca emeklinin olması nedeniyle SGK var gücüyle çalışıyor. Karışıkların da yaşandığı bu süreçte bazen hatalar olabiliyor. Ancak şimdi sona gelindi. Artık ödemeler yapılacak. Ödemelerde nerelere dikkat etmek gerekiyor? Tahsis numarası ne demek? Hangi sıraya göre maaşlar hesaplara yatırılacak? Tüm detaylar haberimizde...
EYT'LİLER İÇİN MAAŞ MÜJDESİ! SONA GELİNDİ, O DETAYLARA DİKKAT!
EYY'de sona gelindi. 2 milyon vatandaşın emekli olması nedeniyle oldukça sıkıntılı geçen süreçte bazı emekli vatandaşlar ilk ödemelerini nisan ayında alacak. SGK çalışanlarının var gücüyle çalışması nedeniyle de işlemleri tamamlanan yüzde 20'lik kesim maaşlarını nisan ayı itibari ile yapacak. Sadece maaş ödemesi olarak bulunmayan ödemelerde bayram ikramiyesi, promosyon ödemeleri gibi seçenekler de bulunuyor. Bu ödemeler de emeklilere yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Ödemelerde dikkat edilmesi gereken diğer ayrıntılar neler? İşte ayrıntılar...
Mart ayı için başvurularını yapan emekli adayları yeni maaşlarını nisan ayında alacak. Ancak bir kısmı yetişmeyen vatandaşların maaşı nisan ayında yatmayacak. O kısım ise maaşlarını mayıs ayında alacak. Başvuruları nisan ayında yapanlar da yeni maaşlarını mayıs ayında alacak. Yoğunluk nedeniyle yaka sirken SGK çalışanlarının geçtiğimiz günlerde eylem yaptıklarını görmüştük. Olağanüstü bir yoğunluk yaşayan kurum çalışanları bu duruma daha fazla dayanamayacak iş bırakma sürecine de geçmişti. Peki mayıs ayında maaşlarını alan emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Bu soruya verilecek cevap evet olacaktır. Ödemesi mayıs ayında olan emeklilerin ödemesi de diğer ikramiye, promosyon ödemeleriyle birlikte yapılacak.