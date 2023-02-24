









OPTİK İLLÜZYON TESTİNDEKİ RENGİ GÖREBİLİYOR MUSUN?







İlk gördüğünüz renk özel gücünüzü ortaya çıkarıyor! Birçok kişi fark edemiyor. Birazdan size çok farklı bir illüzyon testi ile karşılaştıracağız. Bu testteki her şey yanılsama ile oluyor. Ne gördüğünüz ile alakalı. Pek az kişi görebiliyor. Uzmanlar bunun sebebini açıkladı. Siyah bir çember var ve yanlarında benekli benekli görüntüler. Bu siyah çemberin içinde ise farklı bir görüntü ve renk görülebiliyor. Bazıları bu renkleri görebiliyor bazıları ise göremiyor. Peki siz çemberin içindeki rengi görebilenlerden misiniz? İşte detaylar...Fotoğraf siyah bir çember var. Bu testi uygulayan ve çözmeye çalışan bazı kişiler siyah çemberin içinde birtakım renkler gördüklerini söyledi. Çemberin durağan bir görün olmasına rağmen baktıkça gitgide genişleyen bir resim olarak görüldüğü kayda geçildi. Bu araştırma insanın gözünün karanlık bir alanda bile genişleyebileceğini gösterdi. Söz konusu optik illüzyon testi ile birlikte çemberin içini mavi, yeşil, kırmızı, macenta, cam göbeği, sarı ve beyaz gibi renkler görenler oldu. Araştırmacılar çemberin içinde bulanan kara deliğin büyümesinin katılımcıların göz bebeklerin oluşan refleksel genişlemeye bağla kıldı. Farklı renklerin görülmesinin ise göz bebeklerinin daralmasına bağlandı.Fakat optik illüzyonun etkilemediği kişiler de oldu. Yani söz konusu renkleri göremeyen ve bulamayan kişiler. Bu illüzyonu görebilen kişilerin geçmiş hayatlarındaki yaşadıkları farklı tecrübeler nedeniyle bu illizyonu görebildikleri belirtildi. Bunun sebebi ise geçmiş tecrübeleri nedeniyle görselin 2 boyutlu olarak gözükmesinden kaynaklandığı belirtildi.