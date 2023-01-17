YAŞAM
17 Ocak 2023 - 15:30

İlk kez ehliyet alacaklara duyuruldu! Sistem sil baştan değişti: Artık bu yaştan itibaren verilecek!

Ehliyet alacak vatandaşlara sevindiren haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Ehliyet almakla ilgili değişiklik yapıldığı duyuruldu. İşte detaylar…

YAŞAM
17 Ocak 2023 - 15:30
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İlk kez ehliyet alacaklara duyuruldu! Sistem sil baştan değişti: Artık bu yaştan itibaren verilecek!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ehliyetlerle ilgili değişiklik yaptı. “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ehliyet

EHLİYET ALACAKLAR DİKKAT! TAMAMEN DEĞİŞTİ...



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ehliyetlerle ilgili olarak değişiklik yaptığını duyurdu. Diyaliz merkezinde tedavi gören engellileri ve ebeveynlerini taşıyan şirketler için izin alma şartları basitleştirildi. Yolcu taşımacılığı için asgari kapasiteyi sağlayan araçlarda yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı.

24 YAŞA İNDİRİLDİ

Ayrıca yolcu taşıyan şirketler için işlemlerin hızlandırılmasına yönelik bir kararname çıkarıldı. Bu kapsamda, büyük otobüs şoförlerinin ehliyet alma yaşı 26'dan 24'e düşürülerek sürücüler arasındaki fark azaltılmış ve genç istihdamı teşvik edilmiştir.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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