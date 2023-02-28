İlk maaş heyecanı yaşayan EYT'lilerden flaş hareket! Maaşlar oraya gidecek

EYT ile ilgili son dakika
açıklamaları yapılırken Türkiye'de 11 ili yakından etkileyen asrın felaketinin yaralarının sarmaya çalışmasıyla beraber depremzede vatandaşların büyük çoğunluğunu ilgilendiren EYT
yasası merak konusu oldu. Mecliste konuşulması beklenen EYT için ilk maaşın ne zaman alınacağı ve yasa üzerinde yapılacak değişikliklere ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME
TBMM üzerinden yapılan toplantıda milletvekillerinin deprem bölgesinde olmasıyla beraber tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelemeye gidildi. TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak EYT düzenlemesinde düzenlemeye gidileceğini belirtti. Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartına bakılmadan emekli olmaya hak kazanılacaktır. Bu yasadan ise 5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yasalarımız emeklilik işlemlerinin başlamasıyla beraber o aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağı belirtildi. Mart ayında yapılacak olan başvurunun devamında ilk maaş 1 Nisan tarihiyle beraber hesaplarda yerini alır.
BORÇLARA SON VERİLDİ
Meclis'in gündeminde yer alan borç yapılandırma yasasında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin taslak ve milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçlarının yapılandırılmasına dair çalışmalar başladı. Borçlar içeriği de vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK, GSS borçları ve idari adli para cezaları bulunuyor. Borçların peşin ve taksitli olarak ödenmesi için çeşitli kolaylıklar sunuluyor. Peşin ödeyenler için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek.
YAPILANDIRMA EYT'LİYİ KOLAY EMEKLİ EDECEK
Yapılandırmalar yalnızca borcu olanları değil EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor. prim borcu olduğu için emekli olamayan EYT'liler yapılandırmaya başvuruda bulunarak borçların faizlerini sildirecek, taksitle ödeme imkanı bulacaktır. Bununla beraber borçlanma yapmak isteyen EYT'liler emekli olabilecekse kredi
imkanından faydalanabilecek. Bundan önce yapılan yapılandırma yasalarında emekli olabilecek durumdaki sigortalılar için borçlanma miktarları veya borçları kadar kamu bankalarından kredi açarak geri ödemesini yapamayanların maaşlarından karşılanırken bu defa yapılandırma yasası vatandaşın ödeme kolaylığına bakılarak hizmete sunuldu.