İlk tanıdığınızla sonradan farklı olan 5 burç! Adeta oyuncu olarak doğan o burçlar







ROL YAPABİLME KAPASİTESİNDE OLAN BURÇLAR!







Rol yapmayı seven tanıdığınız kişiden çok farklı bir kişi olabilecek olan 5 burç belirtildi. Bu 5 burç hangisidir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Çevrenizde olan kişiler sizi etkilemek için rol yapıyor olabilirler. Rol yapmaktan zevk alıyor bunu seviyor olabilir. Tanıdığınız saf, iyi niyetli kişi aslında kendisi olmayabilir. Burçlarda da rol yapmayı sevenler bulunmaktadır. Astroloji bu burçlar ile ilgili ipuçlarında bulundu.Aslan burcu gururludurlar. Tanınmak isterler ve hayranlık duyma eğilimindedirler. Kendilerini üstün görmek isterler. Bunun için emek verirler. Onaylanma içerisinde iken gösteriş peşinde olabilirler. Başak burçları detaycılık içerisinde mükemmel olma çabasındadırlar. Eleştirel bir tavır sergilerler. Kötü niyetli olmasa da diğerlerinin kusurlarına odaklanırlar. Gösteriş içerisinde de olabilmektedirler. Terazi burçları, uyum, adalet peşindedirler. Saf ve erdemli insan olarak görünmek isterler. Doğru, adil görünmelerine sebep olur. Oğlak burcu hırslıdırlar. Bulundukları konumlar onlar için önemlidir. Eğeer amaçları, idealleri konusunda ilerleme içerisindelerse iyi insan imajına bürünürler. İhtişamlı ve saf görünme konusunda çabalarlar. Balık burçları merhametli, empati kurma yetenği olan kişilerdir. İdealizme de yatkın olabilmektedirler. Bu özellikler ahlaklı ve erdemli olduğunu göstermektedir. Böylelikle iddialı davranırlar. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay ve Kova burçları ise kendileri gibi davranmak isterler. İstemedikleri gibi davranmaktan nefret ederler. Rol yapmayı sevmezler.