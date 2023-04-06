İlk Togg'u kullanacak 20 bin kişi dikkat! Ödenecek vergi tutarı belli oldu: Vazgeçen geçene!







TOGG ARAÇ İLE İLGİLİ BUNLARA DİKKAT







TOGG araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar çekiliş sonuçlarını heyecanla beklerken yeni uyarılar da gelmeye başladı. Peki TOGG araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Araç için ne kadar vergi ödenecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yerli ve milli olan ve elektrikli olarak vatandaşların kullanımına sunulan TOGG araç enerji verimi ve sürdürülebilirlik özelliğiyle çevre dostu olarak üretildi. TOGG teknoloji anlamında gelişti ve akıllı şarj özelliği ve internet bağlantısı özelliğiyle de herkesin ilgisini çekiyor. Araca sahip olmak isteyen vatandaşlar ise aracın vergi miktarlarını araştırmaya devam ediyor. TOGG aracın ilk sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu ve plakası üzerinden yapılan inceleme sonrası TOGG T10X modelin MTV miktarı da öğrenildi.TOGG MTV ödemeleri 6 ay için 11 bin 590 TL 50 kuruş, senelik olarak 23 bin 181 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda TOGG araçların şarj ücretleri de belirlendi. TOGG Trugo şarj istasyonlarından şarj edilebilecek ve km başına 7.99 TL ödeme yapılacak. Kısa menzilli TOGG model araç 52.4 kWh ve 314 km için 0.166 ve kilometre başına 1.33 TL elektrik harcayacak. Uzun menzilli TOGG model ise 0.169 kWh için kilometre başı 1.35 TL elektrik harcayacak. Vatandaşların en çok ilgisini çeken durum da elektrikli aracın harcayacağı az miktardaki elektrik oldu. TOGG T10X modelin MTV oranları 6 ay için 11.590.50 TL, senelik olarak 23.181 TL olarak belirlendi.