YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:03

İlkadım'da Hemşehri Festivali Hazırlıkları

İlkadım Belediyesi, Hemşehri Dernekleri Festivali için hazırlıklara başladı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:03
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İlkadım'da Hemşehri Festivali Hazırlıkları



Kale Kafe'de şehrin kültürel zenginliği olan hemşehri derneklerinin temsilcilerini misafir eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Demirtaş, “Hemşehri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Bir önceki başkanlık döneminde 2013 yılında tüm hemşehri derneklerini sahibi olan Hemşehri Fuarı'nı düzenledik. Sizlerin de görüş ve fikirlerinizi alarak daha kapsamlı bir festival yapmak istiyoruz. Biz her şeye rağmen direnerek birlik ve kardeşlik duygusunu oluşturacağız. Bu festivalde bizi biz yapan bütün renkler, bütün sesler gözüksün. O toprağın bereketi görünsün, birlikte bir şarkı dinlesin. Birlikte kendine dair olan bir ürününün anlatsın. Bizim yapacaklarımız belli, bizden ne istiyorsanız siz değerli dernek temsilcilerinin emrindeyiz” dedi.




Birçok derneğin, STK'ların stant kuracağı festivalde, yöresel kültürler İlkadım'da buluşacağını kaydeden Başkan Demirtaş, katılan dernekler, kendi yöresinin geleneksel değerlerini, lezzetlerini stantlarına taşıyarak, yöresel müzik ve halk oyunlarını da sahneye taşıyacak. Ayrıca festivalde kurulan stantlarda gıda ürünlerinin yanı sıra el sanatı eserler de sergilenmesine yönelik imkanlarında sunulacağını kaydetti.



“Hemşehri derneklerinin tek çatı altında olacağı proje hayata geçiyor”


Belediye çalışmaları ve yakın zamanda sosyal belediyecilik anlayışla ilçeye değer katacak olan Kimsesizler Evi, Hasta ve Refakatçi Evi, İlk Kule, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ve İlkadım Kart gibi projelerini anlatan Başkan Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:


“Kentlerimize başka kentler ve bölgelerden gelenlerin kendi yöresel ve kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan ancak, yaşanılan kentin sorunlarından uzaklaşan, hemşeriler oluşmasını doğru bulmuyorum. Bu dengenin iyi korunması gerek. Bu noktada yakın zamanda kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında olacağı bir yapıyı ilçemize kazandırma gayreti içinde olacağız.”

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