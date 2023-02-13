İlkay Gündoğan'ın gol sevinci affedilmedi! Manchester City oyuncusuna sosyal medyadan tepki yağdı..













İLKAY AKDOĞAN'DAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

VİTOR PEREİRA, ATTIKLARI GOLLERE SEVİNMEDİ





Tüm dünya deprem felaketi için yas tutarken, tepkiler Türk-Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın golünün abartılı sevincine odaklandı. Gündoğan'a sosyal medya kullanıcıları, Vitor Pereira'nın atılan gole sevinmemesi gerekçe göstererek tepki gösterdiler. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem Türkiye ve Suriye'yi harap ederken, dünyanın dört bir yanından destek ve bağış mesajları devam ediyor. Çeşitli futbol organizasyonları da maçların başında Türkiye'ye desteklerini göstermek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunur ve kollarına siyah kurdele taktılar. Türkiye asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise, Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City'nin Aston Villa ile karşılaşmasında tüm eleştirileri üzerine topladı.Takımı adına 3 golden birini bulan deneyimli oyuncu, golün ardından özellikle Türk futbolseverleri kızdıran büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından konuşan İlkay, şunları söyledi: "Önemli bir zafer kazandık ama düşüncelerim Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenenlerle ve enkazın altında kalanları kurtarabilmek adına yorulmadan çalışan ekiplerle birlikte. Yıkıldım. Kalbim hala sızlıyor."Depremzedeler için yardım tırları hazırlayanlar arasında Türk asıllı Alman futbolcu da vardı.Öte yandan Brezilya takımlarından Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Dünya Kulüpler Şampiyonası setinde El Ahli'yi 4-2 mağlup ettiği maçta sergilediği tavırla alkış topladı. Karşılaşma 2-2 devam ederken 85. dakikada penaltıdan gelen Brezilyalı Gabriel Barbosa'nın topu ağlara göndermesi sonrası Portekizli teknik direktör gole kalkıp sevinmedi.Maçın ardından konuşan Pereira şunları söyledi: Attığımız 4 gole evet sevinmedim. Yalnızca geçen yıl bulunduğum Türkiye'de herkes ölürken ben bir futbol maçı kazandım diye kalkıp mutlu olamıyorum." Diğer taraftan Vitor Pereira'nın, Flamengo ekibi ile beraber Türkiye'deki depremzedelere 30 milyon TL bağış gönderdiği öğrenildi.