Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:04

İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler

Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yaptığı eğlenceli programların yanı sıra oyunculuğuyla da beğenilen isim İlker Ayrık yer almaktadır. Son zamanlarda ekranlardan uzaklaşan Ayrık bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında?

Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:04
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İlker Ayrık kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler İlker Ayrık kaç yaşında, nerelidir, evli mi? İlker Ayrık biyografisi ve hakkında bilgiler


Bir zamanlara damgasını vuran Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının sunucusu İlker Ayrık son dönemlerde ekranlardan uzak kalsa da internet üzerinden sıklıkla ismi geçmektedir. Birçok dizi ve filmde yer alan İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt aranıyor. İşte, İlker Ayrık hayatına ilişkin detaylar...

İLKER AYRIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'ni bitirdikten sonra Endüstri Mühendisliğini kazanan ünlü isim fikir değişikliği yaparak okulu 3. sınıfta bıraktı. Okulu bırakmasından sonra tiyatroya yönelen isim 1997 yılında İstanbul'a giderek Kadıköy Halk eğitim Merkezi'nde bir süre eğitim görerek sektöre giriş yaptı. Birçok ünlü ismin yetiştirildiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alarak 2005 yılında ''Pervasız Tiyatro'' adlı tiyatro oyununu kurdu. 2007-2009 yıllarında ise Cimri isimli oyununu oynadı. Tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde rol alan Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir ve Çarkıfelek yarışmalarının sunuculuğunu yaptı. Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık'ın bu evlilikten iki çocuğu vardır. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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