Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:31

İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekranların neşeli isimlerinden İlker Ayrık'ın özel hayatına dair detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşındadır? İlker Ayrık aslen nerelidir? İşte, İlker Ayrık'ın hayatıyla ilgili bilinmeyenler...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:31
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İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Pozitif kişiliğiyle dikkat çeken İlker Ayrık şüphesiz ki ekranların en aranan isimleri arasında yer alıyor. Peki, İlker Ayrık aslında kim ve nereli? Cevabı haberimizde...

İLKER AYRIK KİM?

16 Ekim 1979 Balıkesir doğumlu olan İlker Ayrık'ın babası Arnavut kökenlidir. 10 yaşındayken babası hayatını kaybeden Ayrık, abisi ve ablasıyla büyümüştür. Endüstri mühendisliğini kendine hedef koymasına rağmen lisede tiyatroyla tanışması onun hayatını değiştirmiştir.

18 yaşında İstanbul'a gelen Ayrık burada iki sene tiyatro kursları almıştır. Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanamadığı için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne başvurarak dört sene eğitim almıştır.

2009 yılında yayınlanan Geniş Aile dizisi ile ilk kez ekrana gelmiştir. 2012 yılında ise Seksenler dizisinin Çağatay'ı olarak karşımıza çıkmış ve ismini duyurmuştur. Ayrıca aynı yıl Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının sunuculuğunu da yapmaya başlamıştır.

2009 yılında Sanem Hanımla dünya evine giren Ayrık, 2013 yılında baba olmuştur. Bir oğlu olan Ayrık, çocuğuna Ferit ismini vermiştir.

 ilker ayrık kim

İLKER AYRIK YAPIMLARI

2013 – Kedi Özledi

2013 – Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede

2012 – Seksenler

2010 – Çakallarla Dans

2010 – Memlekette Demokrasi Var

2009 – Ramazan Güzeldir

2009 – Geniş Aile

2008 – A.R.O.G

2008 – Cesaretin Var mı Aşka

2008 – Babam Adam Olacak

2008 – Gökten Üç Elma Düştü

2007 – Çocuk (film)

2007 – Başımın Belası

2007 – Kuzey Rüzgarı

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali

2006 – Gizli Patron

2006 – Karınca Yuvası

2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır

2005 – Kısmet

2004 – Müjgan Bey

2004 – Omuz Omuza

2003 – Kasabanın İncisi

2002 – Aslı ile Kerem

2002 – 7 numara – Yankesici

2001 – Tatlı Hayat– Yavuz (Konuk Oyuncu)

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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