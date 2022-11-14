İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İLKER AYRIK KİM?

İLKER AYRIK YAPIMLARI

Pozitif kişiliğiyle dikkat çeken İlker Ayrık şüphesiz ki ekranların en aranan isimleri arasında yer alıyor. Peki, İlker Ayrık aslında kim ve nereli? Cevabı haberimizde...16 Ekim 1979 Balıkesir doğumlu olan İlker Ayrık'ın babası Arnavut kökenlidir. 10 yaşındayken babası hayatını kaybeden Ayrık, abisi ve ablasıyla büyümüştür. Endüstri mühendisliğini kendine hedef koymasına rağmen lisede tiyatroyla tanışması onun hayatını değiştirmiştir. 18 yaşında İstanbul'a gelen Ayrık burada iki sene tiyatro kursları almıştır. Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanamadığı için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne başvurarak dört sene eğitim almıştır. 2009 yılında yayınlanan Geniş Aile dizisi ile ilk kez ekrana gelmiştir. 2012 yılında ise Seksenler dizisinin Çağatay'ı olarak karşımıza çıkmış ve ismini duyurmuştur. Ayrıca aynı yıl Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının sunuculuğunu da yapmaya başlamıştır. 2009 yılında Sanem Hanımla dünya evine giren Ayrık, 2013 yılında baba olmuştur. Bir oğlu olan Ayrık, çocuğuna Ferit ismini vermiştir.2013 – Kedi Özledi 2013 – Çakallarla Dans 2:Hastasıyız Dede 2012 – Seksenler 2010 – Çakallarla Dans 2010 – Memlekette Demokrasi Var 2009 – Ramazan Güzeldir 2009 – Geniş Aile 2008 – A.R.O.G 2008 – Cesaretin Var mı Aşka 2008 – Babam Adam Olacak 2008 – Gökten Üç Elma Düştü 2007 – Çocuk (film) 2007 – Başımın Belası 2007 – Kuzey Rüzgarı 2006 – Son Osmanlı Yandım Ali 2006 – Gizli Patron 2006 – Karınca Yuvası 2005 – Kadın Her Zaman Haklıdır 2005 – Kısmet 2004 – Müjgan Bey 2004 – Omuz Omuza 2003 – Kasabanın İncisi 2002 – Aslı ile Kerem 2002 – 7 numara – Yankesici 2001 – Tatlı Hayat– Yavuz (Konuk Oyuncu)