İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen 'Ben Bilmem Eşim Bilir ' itirafı: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım







"HİÇ İSTEMEDİĞİM İNSANLARA ARABA VERMEK ZORUNDA KALDIM"







Doğu Demirkol İle Alelade Show'un bu haftaki konukları arasında İlker Ayrık yer alıyordu. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir programında sunuculuk yaptığı zamana dair samimi açıklamalarda bulundu.Ayrık eskiden sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir isimli programla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldık. Ben insanım, ben tarafsız olmak zorunda değilim, adil olmak zorundayım. Elbette taraf tutuyorum" cevabını verdi.Bu cevabıyla Demirkol'u hayrete düşüren Ayrık açıklamasına, Aile hikayelerini bildiğim yarışmacılar vardı, ihtiyaçları olduğunu biliyorum, kazanamıyorlar, eve gidince moralim bozuluyor. Hiçbir zaman vakit geçirmek istemeyeceğim, hoşlanmadığım insanlara araba verdim" sözleriyle devam etti.