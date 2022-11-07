MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:12

İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen 'Ben Bilmem Eşim Bilir ' itirafı: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım

Bir zamanların sevilen eğlence programı Ben Bilmem Eşim Bilir'in başarılı sunucusu İlker Ayrık'tan yıllar sona dikkat çeken bir itiraf geldi. Bir TV programına katılan başarılı sunucu, orada yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:12
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İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen 'Ben Bilmem Eşim Bilir ' itirafı: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım


Doğu Demirkol İle Alelade Show'un bu haftaki konukları arasında İlker Ayrık yer alıyordu. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir programında sunuculuk yaptığı zamana dair samimi açıklamalarda bulundu.

"HİÇ İSTEMEDİĞİM İNSANLARA ARABA VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Ayrık eskiden sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir isimli programla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldık. Ben insanım, ben tarafsız olmak zorunda değilim, adil olmak zorundayım. Elbette taraf tutuyorum" cevabını verdi.



 ilker ayrık

Bu cevabıyla Demirkol'u hayrete düşüren Ayrık açıklamasına, Aile hikayelerini bildiğim yarışmacılar vardı, ihtiyaçları olduğunu biliyorum, kazanamıyorlar, eve gidince moralim bozuluyor. Hiçbir zaman vakit geçirmek istemeyeceğim, hoşlanmadığım insanlara araba verdim" sözleriyle devam etti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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